新华社北京12月13日电 联合国大会12日以153个国家支持、10个国家反对、23个国家弃权的表决结果通过关于在加沙地带实现人道主义停火的决议。美国总统约瑟夫·拜登当天说，以色列因“无差别轰炸”加沙地带“正失去”国际社会支持。

同时，关于本轮冲突结束后加沙地带治理问题，美以的分歧正在凸显。

这是12月12日在位于纽约的联合国总部拍摄的紧急特别会议投票现场。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

12日通过的决议对加沙地带灾难性的人道主义局势和巴勒斯坦平民的苦难表示严重关切，强调必须依照国际人道主义法保护巴勒斯坦和以色列平民，要求在加沙地带立即实现人道主义停火，立即无条件释放所有被扣押人员，并确保人道主义救援通道畅通。

第78届联合国大会主席丹尼斯·弗朗西斯指出，世界正目睹“平民遭屠杀、人道主义系统崩溃以及国际法和国际人道主义法被极度不尊重”。巴勒斯坦常驻联合国观察员里亚德·曼苏尔说，联大发出“强有力信息”，“今天具有历史意义”。

12月12日，在位于纽约的联合国总部，第78届联合国大会主席丹尼斯·弗朗西斯在紧急特别会议上讲话。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

参加此次表决的180多个国家中，仅10个国家投反对票，其中包括美国和以色列。表决前，澳大利亚、加拿大以及新西兰发表联合声明，说加沙地带平民的“安全空间日益减少令人担忧”，“所有巴勒斯坦平民连续不断的苦难”不能成为打击哈马斯的代价。澳加新三国在表决中都投了赞成票。

12月11日，在加沙地带代尔拜拉赫的一家医院，一名受伤儿童接受治疗。新华社发

据美联社报道，美国8日一票否决联合国安全理事会一份旨在推动实现巴以人道主义停火的决议草案。多个阿拉伯国家随后敦促联合国大会于12日召开紧急特别会议，表决提出同样诉求的草案。虽然联大决议不像安理会决议那样具有法律约束力，但在一定程度上代表了国际社会普遍意愿，具有道义力量。

眼下，美国因支持以色列对加沙地带展开军事行动而日益被国际社会孤立。按照美联社说法，作为以色列的亲密盟友与最大军火供应国，美国如今似乎成为唯一能劝说以色列接受停火的国家。

10月30日，美国总统拜登在华盛顿白宫签署人工智能监管行政令。新华社发（亚伦摄）

拜登12日在美国首都华盛顿参加一场活动时说，以色列因“无差别轰炸加沙地带”“正失去”国际社会支持。

此外，以色列政府不愿接受“两国方案”，并且在加沙地带的治理等问题上与美方存在分歧。

“两国方案”是指建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国。这一方案得到国际社会广泛支持。

多家媒体报道，美方希望由巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）主导的巴勒斯坦民族权力机构恢复对加沙地带的控制，遭以方反对。

美国还提醒以色列不要重蹈美国覆辙。据法新社援引拜登的话报道，他曾告诉内塔尼亚胡，美国在2001年9月11日遭遇恐怖袭击后犯下“错误”。“9·11”恐袭后，美国及其盟友发动阿富汗战争、推翻塔利班政权，并以反恐为由长期驻留。在近20年的战争中，大量阿富汗人和数千名美军士兵死亡，美国为这场战争耗费巨资，最终黯然撤军。（王逸君）

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