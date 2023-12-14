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世卫组织：道路交通事故仍是5至29岁人群第一大死因

2023年12月14日08:54 | 来源：新华网
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新华社日内瓦12月13日电（记者曾焱）世界卫生组织13日在瑞士日内瓦发布的《2023年全球道路安全现状报告》说，截至2019年，道路交通事故仍是全球5至29岁人群第一大死因，也是全年龄段人群第12大死因。

根据世卫组织的这份最新报告，2021年全球约有119万人因道路交通事故死亡，相当于每10万人中有15人死于道路交通事故。

报告指出，从2010年至2021年，尽管全球机动车保有量增加了一倍以上，道路网络规模显著扩大，全球人口增加了近10亿，但道路交通事故总体死亡人数减少了5%，这表明改善道路安全的努力正在发挥作用。

世卫组织总干事谭德塞在报告发布会上表示，道路交通事故致死人数正在下降，但下降速度远远不够快。他说：“交通事故引起的惨剧可以预防。我们呼吁所有国家将人而不是汽车置于交通系统的中心位置，确保行人、骑行者和其他脆弱道路使用者的安全。人们的出行不需要付出生命的代价。”

世卫组织呼吁各国就防止超速、酒后驾驶，正确使用摩托车头盔、安全带和儿童约束系统等加强立法。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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