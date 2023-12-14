12月的越南河内，处处绽放中越友谊之花。

应越共中央总书记阮富仲、越南国家主席武文赏邀请，中共中央总书记、国家主席习近平12月12日至13日对越南进行国事访问。

访问期间，双方宣布中越两党两国关系新定位，在深化中越全面战略合作伙伴关系基础上，携手构建具有战略意义的中越命运共同体。这是中越关系发展史上一座新的里程碑。

记者的镜头，记录下这样温情而难忘的瞬间——

从出席隆重热烈的欢迎仪式，到举行全面深入的正式会谈；

从见证双方签署的合作文件展示，到轻松友好的小范围茶叙；

从真情涌动的欢迎宴会，到会见中越两国青年和友好人士代表……

习近平总书记同阮富仲总书记一次次手握着手、手拉着手，并肩迈步，亲切互动。

此情此景，传递着中越领导人牢固的政治互信和深厚的同志情谊，诠释着中越“同志加兄弟”特殊情谊的深刻内涵，正是“携手构建具有战略意义的中越命运共同体”的生动写照。

携手，彰显两党总书记对中越关系行稳致远的战略引领——

2015年以来，习近平总书记同阮富仲总书记三次互访，佳节互致信函，并通过电话等多种方式保持密切交流沟通，为中越关系健康稳定发展掌舵领航。

习近平总书记此次访越期间，阮富仲总书记给予中国领导人最隆重的礼遇、最热烈的欢迎。两党总书记共同出席多场活动，连续长时间深入交流。手拉手交谈、肩并肩前行，正是相互敬重、高度互信的真情流露。

携手，孕育中越全方位务实合作的丰硕成果——

12日下午，两党总书记共同见证双方签署的双边合作文件展示，涵盖共建“一带一路”、检验检疫、发展合作、数字经济、绿色发展、交通运输、地方合作、防务和执法安全合作、海上合作等30多个领域。

这既呈现着近年来双方全面战略合作伙伴关系长足发展的成果，也预示着构建中越命运共同体更加广阔的前程。手拉着手共同回顾和品味友谊的果实，饱含着在新的起点上创造更多合作发展成就的真诚心愿。

携手，蕴含两个友好邻邦的理想相同、理念相通、文化相融——

人之相识，贵在相知；人之相知，贵在知心。此次访问期间，阮富仲总书记再一次邀请习近平总书记茶叙。多年来，从北京人民大会堂，到河内胡志明故居，再到越共中央驻地、河内国家会议中心，两党总书记在中越两国共通的茶文化之中，交流交心，深化相互了解和友谊。

“中越两党都是胸怀天下的马克思主义政党，中越两国都是国际社会负责任的成员，两国应该成为推进人类进步事业的中坚力量。”作为山水相依的社会主义友好邻邦，中越两党总书记手拉手的画面，展示了什么是“志同道合”，什么是“心相近”。

携手，共同迈向中越命运共同体和周边命运共同体的美好明天——

13日下午，习近平总书记同阮富仲总书记共同会见中越两国青年和友好人士代表。会场内，有银发老者，也有青葱少年；既向过去致敬，更向未来进发。

两党总书记再次手拉着手走进会议厅，分别发表热情洋溢、语重心长的讲话。中越友好事业过去、现在、未来的亲历者、推动者、建设者们，悉心聆听，友好友爱的暖流在会场涌动。

“同做中越友谊的传承者”“争当亚太振兴的参与者”“敢为人类进步的开拓者”，习近平总书记提出殷切希望、发出前行号召。面对世界百年未有之大变局，面对实现现代化的共同梦想，让手拉着手的深情厚谊一代代传承下去，是中越两党两国人民的共同期盼。

“我们亚洲，树都根连根；我们亚洲，云也手握手”……在抵达河内当日发表的署名文章中，习近平总书记引用歌曲《亚洲雄风》阐述人们心中朴素的亚洲命运共同体意识。手拉手，正是中越两国命运与共、守望相助的象征。面向未来，携手构建具有战略意义的中越命运共同体，不仅造福两国人民，还将造福整个亚洲和世界。

(责编：艾雯、刘洁妍)