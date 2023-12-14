新华社北京12月13日电 题：携手构建具有战略意义的中越命运共同体

新华社评论员

当地时间12日，正在越南进行国事访问的中共中央总书记、国家主席习近平同越共中央总书记阮富仲举行会谈。双方宣布中越两党两国关系新定位，在深化中越全面战略合作伙伴关系基础上，携手构建具有战略意义的中越命运共同体。中越关系提升至新定位，向国际社会释放了中越两个社会主义国家致力于团结友好、携手发展的积极信号，开启了新时代中越关系新篇章。

今年恰逢中越建立全面战略合作伙伴关系15周年，双边关系提升至新定位，是大势所趋、水到渠成。回望历史，建交73年来，中越传统友谊在争取国家独立和民族解放事业的相互支持和帮助中得到升华，在双方推进社会主义建设的全面战略合作中走向深入。立足当下，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，中越两党作为世界前两大执政的共产党，都坚持和发展马克思主义，都坚定不移走社会主义道路，都在领导各自国家进行社会主义建设。构建具有战略意义的中越命运共同体，是对两党两国老一辈领导人共同意志的传承，对往昔峥嵘岁月的致敬，对两国革命友谊的发扬，是两党两国高层从中越关系长远发展大局和世界社会主义力量团结的战略全局出发作出的重大历史性决策，符合中越推进各自现代化事业的共同需要，符合两国人民的共同利益。

会谈中，习近平总书记深刻阐明中越命运共同体的丰富内涵，提出政治上要把准方向、安全上要深化互信、务实合作上要提质升级、民意基础上要加大投入、国际地区问题上要密切协作、涉海问题上要管控分歧等六点建议，为构建中越命运共同体、推动中越关系行稳致远提供了思想指引、指明了实践路径。

政治互信是前提，要坚持高层战略引领，加强治党治国经验交流互鉴，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，共同维护国际公平正义；安全合作是保障，要把维护国家政治安全放在首位，确保社会主义红旗颜色不变，全力防范、化解、遏制各类政治安全风险；务实合作是动力，要分享机遇、共谋发展，共同实施好《区域全面经济伙伴关系协定》，维护全球自由贸易体系；民心相通是基础，要加强青年、旅游、地方等领域合作，增加两国民众对中越命运共同体、两党两国传统友谊的了解，夯实中越友好的民意基础；多边协调配合是关键，要维护真正的多边主义，提高发展中国家在国际事务中的发言权和影响力；管控分歧是底线，要积极探讨并开展更多海上合作项目，努力推进海上共同开发，把海上问题带来的挑战转化为双方深化合作的机遇。

10年前，习近平总书记提出构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议和亲诚惠容周边外交理念，得到各方广泛认同。构建人类命运共同体，首先要从亚洲做起。把自身发展同周边国家发展更紧密地结合起来，同周边国家一道打造命运共同体，是中国一以贯之的理念与行动。越南同中国有着“同志加兄弟”的深厚情谊，中国党和政府始终将发展中越关系视为中国周边外交的优先方向。中越两国构建具有战略意义的命运共同体，将吸引更多国家投身于构建亚洲命运共同体和人类命运共同体的伟大事业，为亚洲长足发展和睦邻友好提供更多正能量，更好促进世界和平和发展。

“兄弟同心，其利断金。”此访期间，习近平总书记同阮富仲总书记一道见证双方签署数十份合作文件，这些文件涵盖了两党两国合作的方方面面，充分说明中越关系的广度和深度，昭示着中越关系的美好前景。站在新的历史起点上，携手推动具有战略意义的中越命运共同体落地生根、开花结果，必将为两国人民带来更大福祉，为地区乃至世界稳定、发展、繁荣作出新贡献。

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