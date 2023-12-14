新华社华盛顿12月13日电（记者许缘 熊茂伶）美国联邦储备委员会13日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。这是美联储今年9月以来连续第三次维持这一利率区间不变。

12月13日，美国联邦储备委员会主席鲍威尔（后）在华盛顿出席记者会。新华社记者刘杰摄

美联储在当天发表的声明中说，近期指标显示美国经济活动与第三季度的强劲增长相比有所减弱。自今年早些时候以来，就业增长放缓，但仍然强劲。通货膨胀水平在过去一年有所缓解，但通胀率仍处于高位。美国银行体系稳健且具有弹性。家庭和企业的金融环境和信贷条件收紧可能会影响经济活动、就业和通胀，但影响程度尚不确定。

声明重申，在确定进一步收紧政策的程度时，美联储将考虑货币政策的累计收紧程度、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后程度，以及经济和金融发展。美联储将继续减持美国国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券，坚定致力于将通胀率恢复至2%的目标。

声明指出，在评估适当的货币政策立场时，美联储将继续监测即将发布的信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍目标实现的风险，美联储将准备酌情调整货币政策立场。

美联储当天还发布最新一期经济前景预期，将今年美国经济增长预期较9月预测上调0.5个百分点至2.6%，同时下调2024年经济增长预期0.1个百分点至1.4%。预计今明两年美国失业率分别为3.8%和4.1%，与此前预测相同。今年，以个人消费支出价格指数衡量的通胀预期降至2.8%，剔除食品和能源价格后的核心通胀预期降至3.2%，均较此前预测下调0.5个百分点，但仍远高于2%通胀目标。

根据最新经济前景预期，联邦公开市场委员会19名成员中有6人认为，明年联邦基金利率水平或降至4.5%至4.75%，有5人预计利率将降至4.75%至5%，仅2人认为明年利率将维持在目前水平。这意味着，以每次降息25个基点的速度计算，美联储明年或有三次降息。

美联储主席鲍威尔在会后举行的新闻发布会上说，目前联邦基金利率“或已接近本轮紧缩周期的峰值”，与会美联储官员普遍认为，“进一步加息不太可能是合适的”，但也不想排除这种可能性。如果经济如期发展，预计2024年底联邦基金利率的适当水平将在4.6%。

12月13日，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在华盛顿出席记者会。新华社记者刘杰摄

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