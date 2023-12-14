11日下午，纪念中日和平友好条约缔结45周年暨日中友好会馆成立40周年的庆祝活动在东京举办。人民网 许可摄

人民网东京12月12日电 （滕雪、许可）11日下午，纪念中日和平友好条约缔结45周年暨日中友好会馆成立40周年庆祝活动在日本东京举办。中国驻日本大使吴江浩以及日本外务副大臣堀井严、日本众议院副议长海江田万里、日中友好会馆会长代行宫本雄二、日中友好会馆中国代表理事黄星原等中日友好人士100余人出席纪念活动。

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 许可摄

吴江浩在致辞中表示，日中友好会馆是在两国老一辈领导人关怀支持下成立、由中日两国政府共同运营的友好事业，地位特殊、作用特殊、贡献也特殊。40年来，会馆积极致力于促进中日文化、教育、青少年交流，累计推动近4万名两国青少年互访，组织大批日本民间人士16次赴华植树，接纳5000多名中国留学生，为增进两国人民相互理解和友谊、培养中日友好事业接班人作出了不懈努力。

他指出，2023年即将过去，一年来两国以纪念缔约45周年为契机，共同重温缔约初心，坚定和平友好信念，积极开展一系列对话互动，恢复加强各领域交流合作。展望新的一年，中方愿同日方一道，恪守中日四个政治文件各项原则，以两国领导人重要共识为指引，不断增进政治互信，加强互利合作，深化民心相通，妥处矛盾分歧，推动中日关系沿着健康轨道稳定改善发展。期待会馆以成立40周年为新的起点，进一步弘扬友好传统，与时俱进、守正创新，开展更加丰富多彩的友好活动，吸引带动两国民众广泛参与，为中日关系发展夯实民意基础。

日中友好会馆会长代行宫本雄二致辞。人民网 许可摄

宫本雄二在致辞中介绍，日中友好会馆作为民间交流活动的平台，以促进日中两国友好合作关系深化及发展为目标，在接收中国留学生、日中青少年交流、日中文化交流等各个领域积极开展活动，每年参与其中的青少年人数逾千人。他表示，日中友好会馆将持之以恒地推进青少年和文化的交流、增进两国国民的友好感情。

日本外务副大臣堀井严致辞。人民网 许可摄

堀井严在致辞中向日中友好会馆成立40周年表示祝贺，并祝愿日中友好交流能取得更多成果、两国关系实现更大发展。

日本前首相福田康夫向活动发来视频贺词。人民网 许可摄

日本前首相福田康夫向活动发来视频贺词。

纪念活动上，主办方向为日中友好会馆作出突出贡献的友好人士颁发了感谢奖状。

日中友好会馆由两国政府协议批准共同建立，其本馆位于日本东京都文京区。多年来，围绕中日青少年交流、文化交流以及经营留学生宿舍、开展中文和日语教育、植树造林等公益项目，成为中日两国民间交流的重要场所。

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