人民网迪拜12月13日电 （记者管克江、任皓宇）《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）第二十八次缔约方大会（COP28）13日于阿联酋迪拜闭幕。经过一天“加时”之后，大会达成决议文件，就《巴黎协定》首次全球盘点达成共识。

此次会议于11月30日开幕，原定于12月12日闭幕，因此前未就《巴黎协定》首次全球盘点达成共识，直至13日才完成谈判。

COP28主席苏尔坦·贾比尔在当天举行的闭幕全体会议上表示，大会达成的协议是一份强化的应对气候变化行动计划，“我们应该为我们的历史性成就感到骄傲”。

《公约》执行秘书西蒙·斯蒂尔指出，此次大会达成的举措是气候行动的“生命线”，而非“终点线”，“我们必须继续努力，全面落实《巴黎协定》”。

中国代表团团长、生态环境部副部长赵英民在接受记者采访时表示，继首日通过发展中国家主张的损失与损害基金决定后，此次大会达成《巴黎协定》后首次全球盘点，并首次通过全球适应目标框架、公正转型路径工作方案等发展中国家关切的重要决定，展现了当前国际社会共同应对气候变化的努力。大会取得的成果符合中方倡导的生态文明理念、推动绿色低碳转型的主张，基本达到了预期，为全球下一步应对气候变化进程指明方向。

赵英民说，《巴黎协定》生效以来，绿色低碳转型已经成为全球共识，在中国与其他国家共同努力下，可再生能源的可及与商业化已经成为现实。另一方面，发达国家在自身的减排以及对发展中国家的资金、技术承诺的兑现方面还有严重不足。期待国际社会能更加团结合作，共同应对气候变化。

联合国气候变化大会每年在世界不同地区轮换举办。此次会议决定2024年大会将在阿塞拜疆首都巴库举行。

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