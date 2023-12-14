为进一步便利中外人员往来，服务高质量发展和高水平对外开放，中国自12月1日起对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6国实施单方面免签入境政策。根据国家移民管理局统计，12月1日至10日，相关国家人员入境数量持续上升，6国共有5.96万人次入境中国，日均入境人次较11月30日增长42.07%，其中有2.63万人次是通过免签来华，约占6国入境总人次的44.14%。接受本报记者采访的6国人士表示，中国扩大免签政策，为便利经贸合作、促进旅游业发展、加强人文交流带来了实实在在的便利。

“到中国参展、拜会客户方便多了”

“这真是一个好消息。”在近日举行的慕尼黑国际体育用品博览会上，来自德国巴伐利亚州的体育用品经销商施密特对记者说，他经常到中国参加一些展会，以往办理签证会耗费一些时间和精力。“如今中国实施相关免签政策，我们到中国参展、拜会客户方便多了。”

作为一名经常往返中国和意大利的商务人士，施密特的想法在欧洲工商界颇有代表性。意大利中国理事会基金会会长马里奥·博塞利不久前参加了第六届中国国际进口博览会，他说：“相关免签政策显示中国开放的大门正越开越大。意中双方尤其是企业家应该抓住机遇，加强沟通对话，实现合作共赢。”

“这是一项明显利好措施，为相关国家人士到中国经商、旅游、探亲等提供了极大便利，让我们感受到了中国坚持改革开放的决心和信心。”荷兰中国和平统一促进会会长团主席黄钺表示，中国的免签政策在荷兰引起广泛关注，第一时间在社交媒体上刷屏。

明年是中国和马来西亚建交50周年。在中国宣布扩大免签政策后，马来西亚也宣布了对中国公民的免签政策。12月1日，马来西亚籍人员免签入境中国1113人次，为当日6国免签来华人数最多的国家。马来西亚侨生公会总会长颜泳和表示，这项政策极大助益马来西亚中小企业，可以减少签证申请成本、节约时间，对商务往来和贸易合作都将起到积极推动作用。

瑞士《新苏黎世报》报道表示，中国对6国实施单方面免签入境政策，展现了开放态度，十分值得赞赏。意大利《共和国报》指出，欧洲企业经营者普遍欢迎这一新政策。

“开启‘说走就走’的赴华旅行”

欧洲国家是中国入境游客的重要来源地。根据中国文化和旅游部的数据，2019年德国、法国和意大利均位居中国主要国际客源市场前20位。

德国“中国之旅”旅行社是当地开展赴华旅游业务的知名旅行社。公司总经理刘国胜对记者表示，中国宣布免签政策在德国旅游行业引发强烈关注，业界普遍认为此次政策力度空前，将有效提升德国公民赴华游的热情。目前相关问询量和预订量已明显增多，有多个旅行团计划前往中国。此外，德国途易集团、学术旅行社、SKL旅行社等主打中国旅游线路的旅行社，也已开始加大推介力度。

全法华人旅行社协会副会长戚晓瑜告诉记者，之前办理赴华签证需要一周到一个月不等，对于当地没有中国使领馆的法国人来说，需要花费的时间和成本会更多。“免签政策公布以来，旅行社接到的咨询增加了不少，很多人甚至临时订下飞往中国的机票，开启‘说走就走’的赴华旅行。”

一些法国网友纷纷在社交平台上转发、评论这一“好消息”。“不知道你们怎么计划，但我估计不久后将去爬长城！”旅游博主布莱斯展示了此前在云南旅游时拍摄的照片，在他看来这是“最棒的旅行之一”，“中国是个非常美丽的国家，我要充分利用免签政策再去中国！”

“此次中国宣布对意大利等国免签，是我们开拓中国市场的绝佳机会。赴华旅游的吸引力越来越大。”意大利哥伦比亚旅行社负责人安东弗兰科·塔马斯科从事中国旅游业务已有40年，见证了中国日新月异的发展。前不久，塔马斯科参加了在昆明举办的2023中国国际旅游交易会。他表示，意大利和中国都拥有众多世界遗产，意大利很多民众对中国各地风光、美食等充满兴趣，公司已计划开展一系列推广活动。

“最近一段时间，赴华旅游的问询和预订业务迅速增长。”马来西亚安达信国际商旅旅行社的相关负责人告诉记者，大家对中国的名胜古迹、自然风光表现出浓厚兴趣。新政策极大地方便了赴华游客，有力促进了马来西亚民众选择中国作为旅行目的地。“两国人员往来将更加密切，这不仅有助于增进彼此了解，也为马中两国的友好关系注入新的活力。”

“希望更多人到中国走一走、看一看”

“免签政策后赴华参会等将更加容易，必将极大促进双边投资贸易合作。”胡里奥·塞瓦略斯是西班牙对华投资商业顾问和作家，曾在华工作生活17年。他表示，这项新的签证政策受到商务人士、旅游行业从业者等的热烈欢迎，必将促进赴华旅游、便利人员往来、密切商业合作、扩大人文交流。“这将有力拉近两国人民之间的联系，为两国关系进一步发展提供动力。”

“互免签证是庆祝马中建交50周年的一份珍贵礼物，将为两国人民带来实质性便利。”颜泳和对记者表示，这一利好政策为人文交流和民心相通提供了更便捷和广泛的途径，有助于加强两国人民之间的互信与理解，促进友好关系深入发展。

马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄告诉记者，马中双方共同实施免签政策，两国民众可以更便捷地往返。“随着人员交流进一步加强，相信双边合作将在更广泛的领域取得更显著的成果。”

荷兰欧亚文化交流基金会创始人扬·斯塔普说，他对这一免签政策感到“非常开心”，它将给荷兰文化艺术界人士前往中国旅行和工作访问带来极大便利，促进两国文旅合作。

意大利米兰国立大学孔子学院意方院长兰珊德表示，对于像她这样需要经常到访中国的意大利人而言，免签是一大利好消息。“它必将为进一步促进民心相通创造更多机会。希望更多人到中国走一走、看一看，加深对中国的了解。”

（本报柏林、罗马、曼谷、巴黎、马德里、布鲁塞尔、北京12月13日电 记者李强、谢亚宏、白元琪、尚凯元、颜欢、牛瑞飞、张梦旭、郭梓云）

《 人民日报 》（ 2023年12月14日 12 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)