人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

六国人士积极评价中国扩大免签政策——

“中国开放的大门正越开越大”（国际视点）

2023年12月14日06:31 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　为进一步便利中外人员往来，服务高质量发展和高水平对外开放，中国自12月1日起对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6国实施单方面免签入境政策。根据国家移民管理局统计，12月1日至10日，相关国家人员入境数量持续上升，6国共有5.96万人次入境中国，日均入境人次较11月30日增长42.07%，其中有2.63万人次是通过免签来华，约占6国入境总人次的44.14%。接受本报记者采访的6国人士表示，中国扩大免签政策，为便利经贸合作、促进旅游业发展、加强人文交流带来了实实在在的便利。

　　“到中国参展、拜会客户方便多了”

　　“这真是一个好消息。”在近日举行的慕尼黑国际体育用品博览会上，来自德国巴伐利亚州的体育用品经销商施密特对记者说，他经常到中国参加一些展会，以往办理签证会耗费一些时间和精力。“如今中国实施相关免签政策，我们到中国参展、拜会客户方便多了。”

　　作为一名经常往返中国和意大利的商务人士，施密特的想法在欧洲工商界颇有代表性。意大利中国理事会基金会会长马里奥·博塞利不久前参加了第六届中国国际进口博览会，他说：“相关免签政策显示中国开放的大门正越开越大。意中双方尤其是企业家应该抓住机遇，加强沟通对话，实现合作共赢。”

　　“这是一项明显利好措施，为相关国家人士到中国经商、旅游、探亲等提供了极大便利，让我们感受到了中国坚持改革开放的决心和信心。”荷兰中国和平统一促进会会长团主席黄钺表示，中国的免签政策在荷兰引起广泛关注，第一时间在社交媒体上刷屏。

　　明年是中国和马来西亚建交50周年。在中国宣布扩大免签政策后，马来西亚也宣布了对中国公民的免签政策。12月1日，马来西亚籍人员免签入境中国1113人次，为当日6国免签来华人数最多的国家。马来西亚侨生公会总会长颜泳和表示，这项政策极大助益马来西亚中小企业，可以减少签证申请成本、节约时间，对商务往来和贸易合作都将起到积极推动作用。

　　瑞士《新苏黎世报》报道表示，中国对6国实施单方面免签入境政策，展现了开放态度，十分值得赞赏。意大利《共和国报》指出，欧洲企业经营者普遍欢迎这一新政策。

　　“开启‘说走就走’的赴华旅行”

　　欧洲国家是中国入境游客的重要来源地。根据中国文化和旅游部的数据，2019年德国、法国和意大利均位居中国主要国际客源市场前20位。

　　德国“中国之旅”旅行社是当地开展赴华旅游业务的知名旅行社。公司总经理刘国胜对记者表示，中国宣布免签政策在德国旅游行业引发强烈关注，业界普遍认为此次政策力度空前，将有效提升德国公民赴华游的热情。目前相关问询量和预订量已明显增多，有多个旅行团计划前往中国。此外，德国途易集团、学术旅行社、SKL旅行社等主打中国旅游线路的旅行社，也已开始加大推介力度。

　　全法华人旅行社协会副会长戚晓瑜告诉记者，之前办理赴华签证需要一周到一个月不等，对于当地没有中国使领馆的法国人来说，需要花费的时间和成本会更多。“免签政策公布以来，旅行社接到的咨询增加了不少，很多人甚至临时订下飞往中国的机票，开启‘说走就走’的赴华旅行。”

　　一些法国网友纷纷在社交平台上转发、评论这一“好消息”。“不知道你们怎么计划，但我估计不久后将去爬长城！”旅游博主布莱斯展示了此前在云南旅游时拍摄的照片，在他看来这是“最棒的旅行之一”，“中国是个非常美丽的国家，我要充分利用免签政策再去中国！”

　　“此次中国宣布对意大利等国免签，是我们开拓中国市场的绝佳机会。赴华旅游的吸引力越来越大。”意大利哥伦比亚旅行社负责人安东弗兰科·塔马斯科从事中国旅游业务已有40年，见证了中国日新月异的发展。前不久，塔马斯科参加了在昆明举办的2023中国国际旅游交易会。他表示，意大利和中国都拥有众多世界遗产，意大利很多民众对中国各地风光、美食等充满兴趣，公司已计划开展一系列推广活动。

　　“最近一段时间，赴华旅游的问询和预订业务迅速增长。”马来西亚安达信国际商旅旅行社的相关负责人告诉记者，大家对中国的名胜古迹、自然风光表现出浓厚兴趣。新政策极大地方便了赴华游客，有力促进了马来西亚民众选择中国作为旅行目的地。“两国人员往来将更加密切，这不仅有助于增进彼此了解，也为马中两国的友好关系注入新的活力。”

　　“希望更多人到中国走一走、看一看”

　　“免签政策后赴华参会等将更加容易，必将极大促进双边投资贸易合作。”胡里奥·塞瓦略斯是西班牙对华投资商业顾问和作家，曾在华工作生活17年。他表示，这项新的签证政策受到商务人士、旅游行业从业者等的热烈欢迎，必将促进赴华旅游、便利人员往来、密切商业合作、扩大人文交流。“这将有力拉近两国人民之间的联系，为两国关系进一步发展提供动力。”

　　“互免签证是庆祝马中建交50周年的一份珍贵礼物，将为两国人民带来实质性便利。”颜泳和对记者表示，这一利好政策为人文交流和民心相通提供了更便捷和广泛的途径，有助于加强两国人民之间的互信与理解，促进友好关系深入发展。

　　马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄告诉记者，马中双方共同实施免签政策，两国民众可以更便捷地往返。“随着人员交流进一步加强，相信双边合作将在更广泛的领域取得更显著的成果。”

　　荷兰欧亚文化交流基金会创始人扬·斯塔普说，他对这一免签政策感到“非常开心”，它将给荷兰文化艺术界人士前往中国旅行和工作访问带来极大便利，促进两国文旅合作。

　　意大利米兰国立大学孔子学院意方院长兰珊德表示，对于像她这样需要经常到访中国的意大利人而言，免签是一大利好消息。“它必将为进一步促进民心相通创造更多机会。希望更多人到中国走一走、看一看，加深对中国的了解。”

　　（本报柏林、罗马、曼谷、巴黎、马德里、布鲁塞尔、北京12月13日电  记者李强、谢亚宏、白元琪、尚凯元、颜欢、牛瑞飞、张梦旭、郭梓云）

　　《 人民日报 》（ 2023年12月14日 12 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部