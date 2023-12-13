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中国企业全球形象高峰论坛海外交流会在迪拜举行

2023年12月13日14:42 | 来源：人民网-国际频道
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12月12日，中国企业全球形象高峰论坛海外交流会（阿联酋站）在迪拜举行。人民网记者 张志文摄

人民网迪拜12月13日电 （记者张志文）12月12日，中国企业全球形象高峰论坛海外交流会（阿联酋站）在迪拜举行。中国驻迪拜总领事馆一等秘书李好明、中国贸促会驻海湾地区代表处首席代表赵丽艳、中国外文局国际传播发展中心事业发展部主任时光、中东国际展览集团总裁及创始人王海林等出席并致辞。

交流会上，中国石油、中国电建、中国港湾、哈电国际、中建中东、康恒环境、岩霸茶业等企业代表结合具体案例，分享在中东等海外市场开展跨文化传播的经验做法，介绍做好企业形象展示的成功实践，并探讨在中阿关系全面发展的大背景下树立中国企业全球形象、讲好中国故事的有效途径。

中国企业全球形象高峰论坛由中央宣传部、国务院国资委、全国工商联指导，中国外文局主办，国际传播发展中心具体承办。论坛迄今连续举办11届，已成为对外宣介中国企业、提升企业全球形象的重要平台和国内外有影响力的活动。据悉，本次活动是该论坛首次在海外举办的交流活动。

(责编：于洋、常红)

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