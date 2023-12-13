人民网金华12月12日电 （崔译戈）12月12日，中国高校首个区域国别学学部——“浙江师范大学非洲区域国别学学部”成立仪式在浙江金华浙江师范大学校内举行，浙江师范大学校长蒋云良主持成立仪式。这是浙江师范大学在67年办学历史上成立的首个学部，反映了学校非洲区域国别学研究的突出成效及对发展非洲区域国别学科的信心和决心。

第十三届全国政协副主席刘新成，外交部非洲司副司长周平，浙江省政协副主席叶正波，浙江省政协副秘书长、民进浙江省委会专职副主委薛鸿翔，民进浙江省委会副秘书长曹丹艳，金华市市委书记朱重烈，金华市政协副主席祝伦根，中国驻智利、东盟前大使、中国国际问题研究院原院长徐步，浙江师范大学党委书记郑孟状、副校长张建珍，浙江师范大学非洲研究院（非洲区域国别学院）院长、教育部长江学者特聘教授刘鸿武，及浙江师范大学师生代表近百人出席会议，共同见证浙江师范大学非洲区域国别学学部成立。

“浙江师范大学非洲区域国别学学部”成立仪式会议现场。主办方供图

刘新成指出，浙江师范大学成立非洲区域国别学学部，是学校迈向高质量发展的一次全新的奔赴。希望学部以“真实亲诚”对非政策理念和正确义利观为引领，以非洲区域国别学学部建设为载体，凝聚共识，创新路径，探索构建区域国别学学科学术与话语体系，共同为构建人类命运共同体提供有力的学科支持。

周平代表外交部非洲司和中非合作论坛中方后续行动委员会秘书处对研讨会举办和学部成立表示祝贺，向浙江师范大学及所有长期致力于非洲方向学术研究的专家学者们致以敬意和感谢。

周平指出，长期以来，浙江师范大学在非洲研究和对非交流合作方面深耕细作，开展了大量富有成效的工作。他表示，希望浙江师范大学继续按照立足中国、借鉴国外、挖掘历史、把握当代、关怀人类、面向未来的思路，着力加强学科建设和学术研究；以推动中非关系为出发点和落脚点，服务中国特色大国外交；以重点区域文明研究为突破口，不断扩大研究范围；以实际考核为中心，走出去和请进来相结合，共同为推动构建更加紧密的中非命运共同体作出更大贡献。

郑孟状介绍了浙江师范大学在对非研究方面的基本情况。他表示，学校将以非洲区域国别学学部成立为契机，进一步推动学科高质量发展、提升智库服务水平、拓展国际交流的深度和广度。希望各位专家能够深入交流、分享智慧，为中国特色区域国别学学科建设和发展贡献智慧和力量。

浙江师范大学党委书记郑孟状致辞。主办方供图

蒋云良在主持会议时指出，区域国别学作为新兴学科，聚焦特定地域性问题的综合性、交叉性、实践性研究，具有重大的战略价值。希望学部坚持面向学术前沿、面向国家重大战略需求、面向国家和区域经济社会发展，优化资源配置，激发内生动力，促进协同创新，努力建设学科集群和学术团队，产出重大标志性成果，不断提升非洲区域国别学学科水平和学术影响力。

浙江师范大学校长蒋云良主持会议。主办方供图

成立仪式上，郑孟状为浙江师范大学非洲区域国别学学部学术委员会代表颁发聘书。浙江师范大学非洲区域国别学学部学术委员会由国务院学位委员会区域国别学学科评议组成员、国内知名区域国别学专家及非洲外交官、资深学者等共27人组成。学术委员会主任徐步，常务副主任刘鸿武，委员代表上海国际问题研究院学术咨询委员会主任杨洁勉、复旦大学“一带一路”与全球治理研究院常务副院长黄仁伟、同济大学德国研究中心主任郑春荣受聘书。

当天，国务院学位委员会区域国别学学科评议组秘书长、浙江师范大学非洲研究院（非洲区域国别学院）院长刘鸿武在会上发布了浙江师范大学非洲区域国别学丛书首批成果。

国务院学位委员会区域国别学学科评议组秘书长、浙江师范大学非洲研究院（非洲区域国别学院）院长刘鸿武致辞。主办方供图

教育部国别和区域研究工作秘书处、高校区域国别学人才培养与学科建设联盟、中国非洲问题研究会、中国非洲史研究会等单位发来贺信。北京大学区域与国别研究院创院院长钱乘旦，北京大学区域与国别研究院副院长翟崑，中国人民大学区域国别学院院长翟东升，山东大学东北亚学院院长刘昌明等专家学者线上参加会议。

浙江师范大学非洲区域国别学学部成立合影留念。主办方供图

2007年，浙江师范大学成立非洲研究院，由全国知名非洲研究专家刘鸿武教授担任创始院长至今。目前，浙江师范大学构建了以国家级平台为引领，国际协同、校地协同、校内协同的对非工作格局，非洲研究与对非人才培养不断深化拓展。2023年，浙江师范大学入选全国实施区域国别学国家急需高层次人才培养15家单位之一，成为唯一入选的地方院校。

刘鸿武表示：“未来，我们将持续努力打造中国自主非洲区域国别学知识体系，为中国区域国别学建设探索新路径，树立新标杆。”

(责编：于洋、常红)