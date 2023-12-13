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2023中美公共外交论坛在北京举办

2023年12月13日08:39 | 来源：人民网-国际频道
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中国人民大学党委书记、国家发展与战略研究院理事长张东刚作论坛开幕致辞。主办方供图
中国人民大学党委书记、国家发展与战略研究院理事长张东刚作论坛开幕致辞。主办方供图

人民网北京12月12日电 （记者林芮）2023中美公共外交论坛12月12日在中国人民大学举办。本届论坛以“人类命运与全球发展，中美的使命与责任”为主题。40多位来自全球的知名专家、学者、前政要等通过线上线下方式参加论坛。

中国人民大学党委书记、国家发展与战略研究院理事长张东刚在开幕致辞时表示，中美拥有广泛共同利益，两国之间的合作与竞争不仅关系到两国的利益，对世界和地区和平、稳定、繁荣同样肩负重要责任。中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方，两国应沿着“五个共同”的努力方向，汇聚青年、人民、进步的力量。

联合国副秘书长阿尔米达·阿里沙赫巴纳在主旨发言中表示，面对愈发频繁、强烈的极端天气，世界各国必须加速履行国家净零目标的承诺，发展新的低碳经济，加速可再生能源和低碳技术部署。中国在这方面积攒的宝贵经验和资源应该被世界共享，帮助其它国家实现净零目标。

外交部原副部长、原驻美大使崔天凯在主旨发言中表示，“旧金山愿景”给中美关系和整个世界局势注入了期待已久的稳定性和确定性。中美关系的历史证明，元首会晤的成功应是两国关系走向健康稳定发展的新起点，要把愿景转化为政策，落实在行动，造福于人民。

布鲁金斯学会董事会荣誉主席约翰·桑顿则指出，如果中美两国能共同努力，100%的全球问题都将得到更快、更好解决。他认为，双方以对方能听懂的话语表述进行对话，以“互惠互利”构建相互认同。

论坛上，嘉宾们还围绕“中美公共外交与人文交流：经验、困境与对策”和“中美关系与全球经济复苏：挑战与机遇”等重要议题展开深入研讨。

本届论坛由中国人民大学、中国公共外交协会、中国日报社共同主办，由中国人民大学国家发展与战略研究院、新时代国际传播研究院承办。“中美公共外交论坛”自2015年起已连续举办七届。

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(责编：于洋、常红)

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