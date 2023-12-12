潘金娥

应越南共产党中央委员会总书记阮富仲、越南社会主义共和国主席武文赏邀请，中共中央总书记、国家主席习近平将于12月12日至13日对越南进行国事访问。

此访是习近平总书记、国家主席时隔6年再访越南，延续了中越两党两国领导人像走亲戚一样常来常往的优良传统。尤其是，此访是在中越两国建立全面战略合作伙伴关系15周年之际的一次重要访问，双方就进一步提升两国关系的定位和充实双边务实合作达成共识，擘画中越关系的发展蓝图，推动构建具有战略意义的中越命运共同体，为新时期两国关系指明方向，必将成为中越关系史上的重要里程碑。

当前，中越关系在“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”精神的指引下取得长足发展。多年来，两党两国最高领导人通过多种方式保持密切沟通、常来常往，延续中越“同志加兄弟”的深厚情谊，成为当今国际关系的佳话。越南把发展对华关系作为战略选择和头等优先，中国把越南作为周边外交的优先方向。构建具有战略意义的中越命运共同体顺应了两国关系发展的时代要求，为新时期两国关系迈上新台阶注入强劲动力。

中越两国互为重要贸易伙伴。中国已连续多年位居越南第一大贸易伙伴，越南已成为我国第四大贸易伙伴国，两国贸易额超过2000亿美元，经贸合作成果惠及两国人民。今后，双方将加强共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”对接，积极推进基础设施联通和和产业链供应链合作，拓展两国经贸合作的广度和深度。

中越两国人文交流渠道正在不断拓宽。在中越边境，两国人民、商人、游客熙来攘往；在两国高校中，越来越多的年轻人到对方国家留学，学习对方语言；在互联网上，越来越多的两国青年浏览、喜爱对方国家的影视综艺作品。

访问期间，两国将聚焦政治、安全、务实合作、民意基础、多边、海上问题六大领域，推动两国全面战略合作走深走实，打造命运与共的美好明天。

亲戚越走越近，朋友越走越亲。中越两国治国理政交流将有助于两国携手走出符合自身国情的现代化道路，丰富发展中国家的现代化道路，并为两国人民带来更多福祉。在世界百年未有之大变局加速演进的背景下，中越两国关系良好发展，将为地区和世界和平稳定发展注入积极因子。

（作者是中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义研究中心研究员）

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