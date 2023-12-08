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中国吉州窑博物馆现代陶瓷艺术作品展在摩尔多瓦开幕

2023年12月08日19:26 | 来源：人民网-国际频道
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中国吉州窑博物馆现代陶瓷艺术作品展在摩尔多瓦开幕。中国驻摩尔多瓦大使馆供图
中国吉州窑博物馆现代陶瓷艺术作品展在摩尔多瓦开幕。中国驻摩尔多瓦大使馆供图

人民网基辅12月8日电 （记者谭武军）据中国驻摩尔多瓦大使馆消息，12月7日，由中国驻摩尔多瓦使馆、中国吉州窑博物馆、摩尔多瓦国家艺术博物馆共同主办的“吉州窑博物馆现代陶瓷艺术作品展”在摩首都基希讷乌开幕。中国驻摩尔多瓦大使闫文滨和摩国家艺术博物馆馆长兹博尔内亚出席并致辞。

闫文滨表示，此次展览是中摩建交30多年来中国瓷器艺术作品首次在摩展出，也是江西省吉州窑博物馆首次在海外设立专展。中国驻摩使馆愿以瓷器为使，进一步加强中摩文化艺术领域交流合作，拉紧两国民间友好纽带。

兹博尔内亚表示，中国是瓷器的发源地，制瓷技艺十分精湛，欧洲制瓷工艺也是从中国传入。此次展览有利于加深摩民众对中国文化了解。摩国家艺术博物馆高度重视同中国博物馆合作，期待未来能够结出更加丰硕的成果。

展览共展出50余件套作品，将持续35天，拟于2024年1月10日结束。吉州窑是中国八大名窑之一，产品种类繁多，风格多样，以黑釉瓷（木叶纹、剪纸贴花等）和彩绘瓷名誉天下。

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(责编：崔越、张悦)

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