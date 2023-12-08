李健在招待会上致辞。人民网记者 郝瑞敏摄

人民网阿尔及尔12月8日电 （记者郝瑞敏）12月7日晚，中国驻阿尔及利亚大使馆举办中国-阿尔及利亚人力资源开发合作招待会，中国驻阿尔及利亚大使李健出席并致辞，阿数字化和数据部等5部国际合作司司长、双边人力资源开发合作项目参训学员代表、阿军方、议会、政党、媒体等代表约150人参加。

李健表示，发展是中阿两国人民的共同诉求，也是世界各国的共同事业。一直以来，中国坚持向世界共享发展成果，利用中国自身的技术专业知识帮助发展中国家应对优先发展事项，加快全世界实现可持续发展目标的步伐，推动构建全球发展命运共同体。

李健强调，中国始终坚持“授人以鱼不如授人以渔”的观念，通过人力资源开发合作的方式与包括阿尔及利亚在内的发展中国家分享发展经验和实用技术。近年来，中国与阿尔及利亚人力资源开发合作成果丰硕，已成为双边关系的新亮点，是增进友谊、推动合作的重要平台。中方今后愿结合阿尔及利亚的发展诉求，继续推动多形式、宽领域、深层次的人员互动交流、互学共鉴，为不断深化双边务实合作奠定坚实的基础。希望参训学员学以致用，不断提升服务阿尔及利亚国家和人民的能力水平，成为中阿友谊的桥梁，不断延续中阿友好合作关系。

招待会现场气氛友好热烈，阿方官员盛赞中国发展成就，高度评价中方慷慨共享发展成果。参训学员热情分享在华美好回忆与研修心得，纷纷表示愿意继续作中阿友好的传播者。

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