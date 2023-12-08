人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2023年传统体育国际交流大赛在曲靖开幕

2023年12月08日16:20 | 来源：人民网-国际频道
小字号

大赛现场。传统体育国际交流大赛组委会供图
大赛现场。传统体育国际交流大赛组委会供图

人民网曲靖12月8日电 （记者于超凡）12月8日上午9时，2023年传统体育国际交流大赛在曲靖市文化体育公园隆重开幕。此次大赛由中华全国体育总会主办，来自25个国家和地区的近500名运动员将在为期两天的比赛中同场竞技，增进友谊，感受中华传统文化的魅力。

云南省曲靖市人民政府市长李先祥表示，大赛的举办有利于加强曲靖与海内外华侨华人朋友的沟通联系，推进国际高原体育城和区域性体育文化赛事中心建设，提升国际知名度和影响力。

国家体育总局对外体育交流中心主任魏代顺在致辞中表示，传统体育国际交流大赛是一项以中华传统体育项目为传播载体，以世界华侨华人为参与目标群体，以人文交流为主线的国际性友好交流活动，旨在为全球华侨华人中的传统体育运动爱好者搭建一个增进感情、加深了解的平台。

2023年传统体育国际交流大赛将分别在曲靖市文化体育公园体育馆、综合训练馆、美术馆设四个竞赛场地，共有101支境内外代表队参加武术、健身气功、围棋、象棋四个中华传统体育项目的比赛。

亚洲奥林匹克理事会副主席宋鲁增，国际武术联合会执委、中国—东盟武术联合会主席张金发，云南省人民政府副秘书长陶忠，国家体育总局对外体育交流中心主任魏代顺，云南省体育局局长杨中华，云南省曲靖市人民政府市长李先祥，国家体育总局健身气功管理中心主任董军等领导和嘉宾出席开幕式。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】
(责编：王禹蘅、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部