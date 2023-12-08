人民网曲靖12月8日电 （记者于超凡）12月8日上午9时，2023年传统体育国际交流大赛在曲靖市文化体育公园隆重开幕。此次大赛由中华全国体育总会主办，来自25个国家和地区的近500名运动员将在为期两天的比赛中同场竞技，增进友谊，感受中华传统文化的魅力。

云南省曲靖市人民政府市长李先祥表示，大赛的举办有利于加强曲靖与海内外华侨华人朋友的沟通联系，推进国际高原体育城和区域性体育文化赛事中心建设，提升国际知名度和影响力。

国家体育总局对外体育交流中心主任魏代顺在致辞中表示，传统体育国际交流大赛是一项以中华传统体育项目为传播载体，以世界华侨华人为参与目标群体，以人文交流为主线的国际性友好交流活动，旨在为全球华侨华人中的传统体育运动爱好者搭建一个增进感情、加深了解的平台。

2023年传统体育国际交流大赛将分别在曲靖市文化体育公园体育馆、综合训练馆、美术馆设四个竞赛场地，共有101支境内外代表队参加武术、健身气功、围棋、象棋四个中华传统体育项目的比赛。

亚洲奥林匹克理事会副主席宋鲁增，国际武术联合会执委、中国—东盟武术联合会主席张金发，云南省人民政府副秘书长陶忠，国家体育总局对外体育交流中心主任魏代顺，云南省体育局局长杨中华，云南省曲靖市人民政府市长李先祥，国家体育总局健身气功管理中心主任董军等领导和嘉宾出席开幕式。

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