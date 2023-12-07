人民网约翰内斯堡12月6日电 （张茜）12月4日，国家能源集团龙源电力南非公司开放日活动在位于北开普省德阿镇的项目现场成功举办。此次开放日邀请媒体记者、社区人员、企业代表、农场主以及员工家属40余人参加，旨在建立与社区更紧密的联系，展示国家能源集团、龙源电力以及南非公司近年来的发展成就。

现场嘉宾合影。人民网 张茜摄

龙源南非公司安全生产技术部主任盛斌发表了热情洋溢的致辞，欢迎各位来宾和合作伙伴们参加此次开放日活动。他表示，龙源南非公司深感荣幸能与社区分享公司的成就和发展。多年来，龙源南非公司一直致力于推动绿色能源产业的发展，德阿风力发电项目投运以来生产经营情况良好，公司所取得的成绩离不开所有员工的辛勤付出和家属以及当地社区的大力支持。

本次开放日活动特别邀请参与者参观公司的风力发电设备、升压站和控制室，通过亲身体验更深入地了解龙源南非公司在风力发电领域的创新技术。公司的员工向参观者们展示风力发电设备的工作原理，并介绍公司在保障安全生产方面所采取的措施。

趣味活动获奖人员合影。人民网 张茜摄

活动还设置了趣味活动环节，并为参与者准备了小礼品，为整个开放日增添一份乐趣和惊喜，为参加活动的每一位来宾带来更多的愉快回忆。无论是参观风力发电设备、了解公司技术，龙源南非公司开放日都将成为一个难忘的体验。

现场开放活动结束后，龙源南非公司安全生产技术部部副主任刘磊带领大家走访了早教中心、医疗大巴等龙源南非公司在当地建设、运营的履行社会责任的项目。

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