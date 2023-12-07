泰国工人正在进行电池组装。人民网记者 刘慧摄

人民网曼谷12月7日电 （记者刘慧）12月7日上午，中国动力电池企业国轩高科旗下泰国合资公司NVGOTION首款电池产品下线仪式在泰国举行。

当天上午10时许，当两名泰国工人将最后两颗螺丝拧紧，泰国第一款本土生产的电池包终于完成了全部组装工序并正式下线。这款磷酸铁锂电池包带电量为38度电，续航可达400公里，可满足泰国新能源汽车市场对A级车的主流电池需求。该电池包已定点哪吒汽车，预计明年一季度批量供货。此外，国轩高科2023年已与合众公司达成战略合作，并获得该公司旗下哪吒汽车多款车型定点。

NVGOTION由国轩高科与泰国国家石油公司旗下新能源解决方案公司Nuovo Plus合资成立。据NVGOTION首席执行官孙西义介绍，泰国工厂一期规划年产能为2吉瓦时，未来根据市场需求，计划扩大到8吉瓦时。

图为与会嘉宾。国轩高科供图

泰国国家石油公司首席执行官兼总裁阿塔鹏在仪式上表示，这是泰中两国之间的一项良好合作。该项目将为泰国动力电池产业带来技术和创新，为泰国的新能源政策提供支持。

国轩高科董事长李缜表示，首款电池产品下线，得益于中泰两国政府的支持。泰国年产汽车规模约为200万辆，目前的新能源渗透率只有10%，市场潜力巨大。未来，各方携手共进，一定能够生产出高品质、高性能的电池产品，取得更多更好的合作成果，为泰国能源产业发展做出更大贡献。

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