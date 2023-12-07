上市仪式。主办方供图

人民网伦敦12月7日电 （余颖）12月6日，中国农业银行伦敦分行在伦敦证券交易所举行首只绿色债券上市仪式。中国驻英国大使郑泽光出席仪式并致辞。来自英国议会和当地相关行业的近百名嘉宾现场见证上市。

本次绿色债券的成功发行，标志着中国农业银行伦敦分行时隔2年多之后，再度回归国际债务资本市场，因此受到国际金融市场广泛关注。本次挂牌上市的3年期3亿美元浮息绿色债券，是中国农业银行发行的首只挂钩新基准利率SOFR的浮息绿色债券，净募集资金将用于合格绿色项目的融资或再融资。本次绿色债券发行依据的《绿色融资框架》也获得了国际评级机构穆迪SQS2较好的可持续发展质量分数。

中国驻英国大使郑泽光致辞。主办方供图

中国驻英国大使郑泽光向中国农业银行和伦敦证券交易所表示祝贺。他在致辞中表示，此次绿色债券发行成功，不仅是中国农业银行大力推进绿色金融服务国际化的重要成果，也再次体现了中国政府和企业推进绿色低碳发展、应对气候变化的坚定决心和务实行动。2015年至今，中国金融机构已在英发行总值122亿美元的绿色债券和可持续发展类债券，并呈现加速增长态势。他希望中英两国共同努力，开展更多绿色低碳领域合作，更好造福两国人员，为全球应对气候变化做出更多贡献。

中国农业银行执行董事、副行长林立致辞。主办方供图

中国农业银行执行董事、副行长林立表示，这是农业银行伦敦分行发行的第一只绿色债券，也是农行集团首次发行挂钩新基准利率的浮息绿色债券。本次绿债的成功发行，再次彰显了农业银行支持绿色发展的承诺和决心。本次募集资金将全部用于合格绿色项目，支持绿色经济发展。农业银行正全力服务科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融，围绕绿色低碳发展，出台专门的绿色金融发展规划，不断完善多层次立体化绿色投融资业务体系。截至9月末，全行绿色信贷余额达到3.8万亿元人民币，自营绿色债券投资规模突破1300亿元，自营绿色投资余额近400亿元，ESG主题理财产品规模约500亿元。

伦敦证券交易所国际业务发展部主管汤姆·艾登堡表示，中国农业银行在伦交所成功上市绿色债券，加强了伦交所与中国农业银行长期互信合作关系，也希望未来能和更多的中国金融机构一起携手应对全球可持续发展方面的挑战。

(责编：崔越、张悦)