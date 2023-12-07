新华社河内12月7日电 新闻背景：越南社会主义共和国

新华社记者孙一

越南社会主义共和国位于中南半岛东部，国土面积约33万平方公里，首都为河内。

越南人口近一亿，有54个民族，京族占总人口86%。主要语言为越南语，主要宗教有佛教、天主教、和好教与高台教。

越南耕地及林地占国土总面积的60%。矿产资源丰富，种类多样，其中煤、铁、铝储量较大。旅游资源丰富，有多处世界自然和文化遗产。

越南自1986年实行革新开放以来，经济保持较快增长，经济总量不断扩大，三产结构趋向协调，对外开放水平不断提高，基本形成了以国有经济为主导、多种经济成分共同发展的格局。2022年国内生产总值达4090亿美元，人均国内生产总值为4110美元。

中越互为邻国，两国于1950年1月18日建交。中越传统友谊由双方老一辈领导人亲手缔造，是两国人民共同的宝贵财富。建交以来，中越关系总体保持向前发展势头。2008年，中越关系提升至全面战略合作伙伴关系的新高度。

中越两国贸易稳定增长，中国是越南第一大贸易伙伴，当前越南是中国第六大贸易伙伴，也是中国在东盟的最大贸易伙伴。

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