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外交部发言人：敦促日方停止靠渲染“中国威胁”为自身强军扩武寻找借口

2023年12月07日18:17 | 来源：新华网
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新华社北京12月7日电（记者董雪）就日本防卫研究所近期发布涉华报告一事，外交部发言人汪文斌7日在答问时说，敦促日方停止靠渲染“中国威胁”为自身强军扩武寻找借口，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

当日例行记者会上，有记者问：近期，日本防卫研究所发布《中国安全战略报告2024》。报告称，中国“增强”包括核力量在内的军备，与俄罗斯深化战略协作，未来中俄与美国的“对立”将加剧。报告认为，为阻止中国在台海地区以实力改变现状，日本有必要加强防卫力。中方对此有何评论?

汪文斌说，中国坚持走和平发展道路，奉行防御性国防政策，中国的发展是世界和平力量的增长。台湾是中国的一部分，台湾问题是中国内政，如何解决台湾问题，是中国人自己的事，不容任何外部干涉。

“日本有关智库的报告对中国内政、军队现代化建设以及中国同他国关系妄加评论，有关言论不负责任，也是站不住脚的。”他说。

汪文斌表示，由于历史原因，日本的军事安全动向一直备受亚洲邻国和国际社会关注。近年来，日本大幅增加军费支出，谋求发展进攻性武器，引发周边国家和国际社会的强烈担忧。

“我们敦促日方切实尊重周边邻国的安全关切，深刻反省侵略历史，停止靠渲染‘中国威胁’为自身强军扩武寻找借口，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。”汪文斌说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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