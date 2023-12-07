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外交部发言人介绍习近平总书记、国家主席对越南进行国事访问相关安排

2023年12月07日16:47 | 来源：新华社
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新华社北京12月7日电（记者董雪、马卓言）应越南共产党中央委员会总书记阮富仲、越南社会主义共和国主席武文赏邀请，中共中央总书记、国家主席习近平将于12月12日至13日对越南进行国事访问。外交部发言人汪文斌7日在例行记者会上介绍此访相关安排。

汪文斌说，中越是社会主义邻邦。去年底中共二十大后，习近平总书记、国家主席邀请越共中央总书记阮富仲来访，共同为中越全面战略合作伙伴关系发展擘画蓝图。今年以来，双方高层频繁互动，各部门各地方交往密切，各领域合作持续深化，为两国人民带来了切实利益。

汪文斌表示，当前，世界处于新的动荡变革期，不稳定性和不确定性增加。中越都是社会主义国家，都在推进符合各自国情的改革和革新事业，加强团结友好、深化互利合作，符合双方共同利益，有利于维护地区乃至世界和平稳定与繁荣。

汪文斌说，此访期间，习近平总书记、国家主席将分别同越共中央总书记阮富仲、国家主席武文赏举行会谈，会见越南总理范明政、国会主席王庭惠，双方将探讨提升中越关系新定位，聚焦政治、安全、务实合作、民意基础、多边、海上问题六大领域，推动两国全面战略合作走深走实，这有利于两国携手走好具有各自特色的现代化道路，共同丰富发展中国家走向现代化的路径，更好地惠及两国人民。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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