新华社北京12月7日电 美国内华达大学拉斯维加斯分校6日发生枪击事件，3人遇害、一人受伤。枪手同样毙命，死因暂时不明。

根据统计，美国今年已经发生超过600起造成群体死伤的枪击事件。

警方6日中午接到报警，得知内华达大学拉斯维加斯分校内有人开枪。大约40分钟后，警方在社交媒体宣布，嫌疑人已经死亡。

警方说，不包括枪手，3人在枪击中死亡，一人受重伤在医院抢救。警方尚未发布案件详情，包括遇害者和枪手身份，以及枪手死亡原因。

据美国有线电视新闻网和一些地方媒体援引执法部门人员等消息源报道，嫌疑人67岁，是一名大学教授，曾在佐治亚州、北卡罗来纳州的高校任职，向内华达大学拉斯维加斯分校求职遭拒。

事发时，校方在社交媒体上说，枪手在商学院楼内。另外，警方接到报告，学生会所在建筑也传出枪声。枪击发生时，校方在社交媒体向师生发出警报：“这不是演习。逃跑、躲起来、或者反抗。”

一些师生向媒体描述惊魂时刻。“我接连听见七八声枪响，非常响，”文森特·佩雷斯教授告诉微软-全国广播公司记者，“我们一听见枪声，就跑回室内。我意识到，这是真的枪击事件，学校里有枪手。”

另一名教授凯瓦妮·马丁告诉美联社记者，她与一名同事和三名学生躲在课桌下，“努力控制自己不哭出来”。她用手机给亲朋好友发信息，希望得到枪手已经被逮捕的消息。稍后，一名老师进入教室，让所有人赶快撤离。她和学生们跑出楼，挤进她的汽车驶离学校。“我们从学校跑出来，停下车，静静地坐着。没有人说话。我们都吓傻了。”

有线电视新闻网援引学生布雷特·约翰森的话报道，当时他正在教室上课，突然听见巨大声响，稍后传来警报声，“听上去不像是火警”。学生们开始收拾东西准备离开，情绪还算镇静。然而，当他们开始走出教室时，“老师的脸色变得惊慌，告诉学生们赶快回来、锁门、趴在地上”。数分钟后，老师打开门让大家赶快撤离。约翰森说，他飞快跑下楼，看到学校里有很多警察。

美国枪支泛滥，校园枪击等枪支暴力案件高发。根据“枪支暴力档案”网站统计，今年已经发生大约630起造成不包括枪手在内至少4人死伤的群体性枪击事件。

2017年10月1日，一名枪手从拉斯维加斯一家酒店的房间向楼下参加露天音乐节的人群持续扫射，制造了美国现代史上最严重的枪击案。60人在那起枪击中死亡，数百人受伤。（惠晓霜）

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