人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

谷歌公司发布人工智能模型“双子座”

2023年12月07日13:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社旧金山12月6日电（记者吴晓凌） 美国谷歌公司6日宣布推出该公司“规模最大、功能最强”的人工智能模型“双子座（Gemini）”。

　　谷歌旗下人工智能公司“深层思维”的首席执行官兼联合创始人德米斯·哈萨比斯代表“双子座”研发团队介绍说，“双子座”是谷歌迄今最灵活的模型，能够在从数据中心到移动设备等不同平台上运行。

　　谷歌公司称，“双子座”将推出Ultra、Pro和Nano三个版本。其中Ultra版本功能最强大，适用于复杂任务；Pro版本可扩展多种任务；Nano版本为高效设备端模型。

　　据谷歌公司介绍，其生成式人工智能聊天机器人“巴德”从6日起将使用“双子座”Pro的微调版本。从12月13日开始，开发者和企业客户可以通过“双子座”应用程序编程接口访问Pro版本。谷歌旗下的Pixel 8 Pro则是首款运行“双子座”Nano版本的智能手机。“双子座”Ultra版本将在小范围试用后于2024年初向开发人员和企业客户开放。

　　据介绍，“双子座”Ultra版本是首个在“大规模多任务语言理解”（MMLU）领域超越人类专家的模型。“大规模多任务语言理解”结合了数学、物理、历史、法律、医学和伦理学等57个学科来测试人工智能掌握知识和解决问题的能力。而在大型语言模型 (LLM) 研发中被广泛使用的32项学术基准中，从自然图像、音频和视频理解到数学推理，“双子座”Ultra的性能有30项超过了当前先进水平。

　　谷歌公司称，在图像识别领域的测试结果显示，“双子座”Ultra性能优于迄今最先进的人工智能模型，具有天然多模态性，显示出拥有更复杂推理能力的早期迹象。

　　谷歌公司还表示，“双子座”能够理解、解释和生成世界上主流编程语言的代码，可以用作高级编码系统的引擎。此外“双子座”还通过了所有谷歌人工智能模型中最全面的安全评估。

(责编：贾文婷、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部