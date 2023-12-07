新华社旧金山12月6日电（记者吴晓凌） 美国谷歌公司6日宣布推出该公司“规模最大、功能最强”的人工智能模型“双子座（Gemini）”。

谷歌旗下人工智能公司“深层思维”的首席执行官兼联合创始人德米斯·哈萨比斯代表“双子座”研发团队介绍说，“双子座”是谷歌迄今最灵活的模型，能够在从数据中心到移动设备等不同平台上运行。

谷歌公司称，“双子座”将推出Ultra、Pro和Nano三个版本。其中Ultra版本功能最强大，适用于复杂任务；Pro版本可扩展多种任务；Nano版本为高效设备端模型。

据谷歌公司介绍，其生成式人工智能聊天机器人“巴德”从6日起将使用“双子座”Pro的微调版本。从12月13日开始，开发者和企业客户可以通过“双子座”应用程序编程接口访问Pro版本。谷歌旗下的Pixel 8 Pro则是首款运行“双子座”Nano版本的智能手机。“双子座”Ultra版本将在小范围试用后于2024年初向开发人员和企业客户开放。

据介绍，“双子座”Ultra版本是首个在“大规模多任务语言理解”（MMLU）领域超越人类专家的模型。“大规模多任务语言理解”结合了数学、物理、历史、法律、医学和伦理学等57个学科来测试人工智能掌握知识和解决问题的能力。而在大型语言模型 (LLM) 研发中被广泛使用的32项学术基准中，从自然图像、音频和视频理解到数学推理，“双子座”Ultra的性能有30项超过了当前先进水平。

谷歌公司称，在图像识别领域的测试结果显示，“双子座”Ultra性能优于迄今最先进的人工智能模型，具有天然多模态性，显示出拥有更复杂推理能力的早期迹象。

谷歌公司还表示，“双子座”能够理解、解释和生成世界上主流编程语言的代码，可以用作高级编码系统的引擎。此外“双子座”还通过了所有谷歌人工智能模型中最全面的安全评估。

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