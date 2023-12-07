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欧盟气候机构：今年11月是全球有记录以来最热11月

2023年12月07日13:45 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月7日电 欧洲联盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局6日说，今年11月是全球有记录以来最热11月，今年1月至11月平均气温同样刷新纪录，2023年将成为有记录以来最热一年。

　　11月12日，人们走在法国巴黎蒙苏里公园内。新华社记者高静摄

　　哥白尼气候变化服务局在声明中说，2023年11月是全球有记录以来最热11月，平均地表温度14.22摄氏度，比1991年至2020年的11月平均气温高0.85摄氏度，比此前创下“最热11月”纪录的2020年11月气温高0.32摄氏度。

　　这家机构说，今年1月至11月平均气温同样创新高，比先前创纪录的2016年同期平均气温高0.13摄氏度。

　　哥白尼气候变化服务局副局长萨曼莎·伯吉斯在声明中说，今年有6个月份、两个季度的气温打破纪录，“全球范围11月气温异常，其中有两天气温比工业化前时期高2摄氏度，这意味着2023年是有记录以来最热一年”。

　　世界气象组织11月30日说，2023年是有记录以来最热的一年。

　　“只要温室气体浓度持续升高，我们就无法期待与今年不同的结果。气温将继续上升，热浪和干旱的影响也将持续。尽快实现净零排放是有效应对气候危机的方法。”哥白尼气候变化服务局局长卡洛·布翁滕波说。（包雪琳）

(责编：贾文婷、崔译戈)

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