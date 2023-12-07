新华社北京12月7日电 匈牙利执政党青年民主联盟（青民盟）6日向国会提交一份议案，呼吁政府不要支持启动乌克兰加入欧洲联盟的谈判。

11月18日，在匈牙利首都布达佩斯，欧尔班再次当选青民盟主席后发表讲话。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

青民盟在议案中说，欧盟扩张进程应保持“客观”，需要考虑“规则”和申请国“表现”，“与乌克兰的入盟谈判应该建立在欧盟成员国达成共识基础上……目前还不具备这样的条件”。

议案强调，欧盟领导人应首先全面评估乌克兰入盟将如何影响欧盟内部凝聚力和农业政策。

俄罗斯2022年2月对乌克兰发起特别军事行动后，乌克兰同月启动申请加入欧盟程序并递交入盟申请。当年6月，欧洲理事会批准乌克兰成为欧盟候选国。欧盟委员会今年11月发布2023年入盟年度评估报告，建议欧洲理事会启动乌克兰入盟谈判。只是，评估报告同时承认，乌克兰并未完成欧盟要求的多项改革措施。

另外，乌克兰农产品去年起自黑海出口受阻，大量低价农产品因物流等问题积压在东欧国家并销售，引发东欧多国农民抗议。不仅如此，欧盟在俄乌冲突升级后还取消了对乌克兰运输企业的“许可证准入制度”，乌克兰货运卡车司机因要价更低引发波兰等国卡车司机抗议甚至“堵住”边境数个过境点。

本月4日，匈牙利总理欧尔班·维克托致信欧洲理事会主席夏尔·米歇尔，要求后者下周主持欧盟峰会期间，不要就启动乌克兰入盟谈判和欧盟为乌克兰提供援助资金两项事务作决定。

路透社报道，匈牙利方面在欧盟峰会召开前加大了对欧盟的施压力度。

除了反对欧盟启动乌克兰入盟谈判，匈牙利对瑞典加入北大西洋公约组织始终没有“点头”。

瑞典和芬兰2022年5月同时申请加入北约。按照规程，北约所有成员国必须一致同意才能吸收新成员。芬兰已于今年4月正式获准加入北约，但瑞典的入约议定书尚未获得土耳其和匈牙利批准。

美国驻匈牙利大使戴维·普雷斯曼5日称，匈牙利“依赖其北约盟友却无视盟友和这一联盟的利益”。

匈牙利总理欧尔班9月25日在国会说，瑞典的安全没有受到任何威胁，匈牙利因而不急于批准瑞典加入北约。（郑昊宁）

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