新华社联合国12月6日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽6日表示，乌克兰危机长期化、复杂化不符合任何一方利益，国际社会应共同努力，尽量减少乌克兰危机的负面外溢效应，维护全球粮食、能源、金融安全，确保全球产业链供应链稳定畅通。

耿爽在安理会审议乌克兰人道问题时表示，乌克兰危机延宕，许多大型基础设施在冲突中遭受损毁，修复进度缓慢。近期乌克兰、俄罗斯等黑海国家遭受罕见暴风雪极端天气影响，造成交通和电力供应中断，并导致民众伤亡，中方对此表示担忧。国际社会和人道机构应加大人道救援力度，保障冲突地区受影响民众平安度过寒冬。

耿爽说，据权威机构预测，明年全球经济增速将继续放缓，并将是2020年以来经济增速最低的一年，这其中一个重要原因就是地缘冲突的严重冲击。

耿爽表示，中方在乌克兰问题上的立场没有变化。中方始终站在和平一边，站在对话一边，始终致力于劝和促谈，尽快实现停火止战。冲突战争没有赢家。中方呼吁各方采取冷静务实态度，加大和平努力，使战火早日停下来。中方将继续同各方一道，为推动危机政治解决作出不懈努力。

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