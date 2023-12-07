人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方呼吁国际社会减少乌克兰危机的负面外溢效应

2023年12月07日13:26 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国12月6日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽6日表示，乌克兰危机长期化、复杂化不符合任何一方利益，国际社会应共同努力，尽量减少乌克兰危机的负面外溢效应，维护全球粮食、能源、金融安全，确保全球产业链供应链稳定畅通。

　　耿爽在安理会审议乌克兰人道问题时表示，乌克兰危机延宕，许多大型基础设施在冲突中遭受损毁，修复进度缓慢。近期乌克兰、俄罗斯等黑海国家遭受罕见暴风雪极端天气影响，造成交通和电力供应中断，并导致民众伤亡，中方对此表示担忧。国际社会和人道机构应加大人道救援力度，保障冲突地区受影响民众平安度过寒冬。

　　耿爽说，据权威机构预测，明年全球经济增速将继续放缓，并将是2020年以来经济增速最低的一年，这其中一个重要原因就是地缘冲突的严重冲击。

　　耿爽表示，中方在乌克兰问题上的立场没有变化。中方始终站在和平一边，站在对话一边，始终致力于劝和促谈，尽快实现停火止战。冲突战争没有赢家。中方呼吁各方采取冷静务实态度，加大和平努力，使战火早日停下来。中方将继续同各方一道，为推动危机政治解决作出不懈努力。

(责编：贾文婷、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部