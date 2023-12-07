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中国—联合国粮农组织“一国一品”南南合作项目正式发布

2023年12月07日10:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京12月6日电 （记者苑基荣）12月6日，在联合国粮农组织（FAO）理事会第174届会议期间，举办了中国—FAO“一国一品”南南合作项目发布仪式。FAO总干事屈冬玉、中国常驻联合国粮农机构代表处广德福出席并致辞。马拉维、特立尼达和多巴哥、孟加拉国、埃及、乌兹别克斯坦等国政府代表、专家学者、非政府组织、企业代表参会。

发布会现场。联合国粮农组织供图

发布会现场。联合国粮农组织供图

屈冬玉呼吁各成员国提供财政、技术和人力资源，积极支持“一国一品”倡议的实施。广德福表示，中方将在中国—FAO南南合作框架下出资500万美元支持全球15个国家的“一国一品”行动，提升发展中国家特色农产品可持续发展能力。目前，中方是该行动最大出资方。中国农业农村部对外经济合作中心是中方项目实施单位。

2021年9月，FAO在全球发起了“一国一品：特色农产品绿色发展全球行动”倡议，打造更可持续的粮食价值链，帮助小农和家庭农户改善创收能力和生计，减少使用化学投入品，保护自然资源，减少粮食损失和浪费，减轻对环境的负面影响。截至2023年11月，全球83个国家向FAO提出加入“一国一品”行动申请，涉及53个特色农产品。

(责编：王禹蘅、常红)

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