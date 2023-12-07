人民网罗马12月7日电 （记者郑彬）国际航空运输协会（简称“国际航协”）日前发布的最新数据显示，全球航空业增速超过预期，行业复苏步伐正在加快。据统计，2023年全球航空业总收入将达到8960亿美元，比今年中期预测高出930亿美元，净利润则达到233亿美元。2024年，航空业总收入将进一步上升至9640亿美元，同比增长7.6%，其中净利润约为257亿美元。此外，根据预测，2024年全球将有47亿人次出行，超过2019年疫情前水平，创历史新高。但与此同时，受各地区经济复苏步伐不一致影响，全球航空业发展也呈现出不均衡的特点。其中北美、欧洲和中东地区预计将在2023年实现行业盈利，而亚太地区则有望在2024年扭亏为盈，相比之下，拉丁美洲和非洲地区的行业赤字现状将持续至2025年。

分析指出，虽然全球航空业复苏态势明显，但未来仍面临不小的风险和挑战。行业收入增速虽然超过预期，但净利润率仍相对较低，这突显了行业盈利能力不足的现状。未来全球经济如再次出现增长乏力，以及高通胀、高实业率的状况，支撑航空业复苏的消费者需求将会被削弱。同时，巴以冲突等重大地缘政治事件以及由此导致的国际油价上涨等因素也将为全球航空业带来严重的不确定性。此外，供应链问题也将持续影响全球贸易，导致飞机及零部件交付延迟，从而限制航空公司运力的扩张和机队的更新。

对此，国际航协理事长威利·沃尔什表示，“我们必须正确看待行业利润。虽然复苏超过预期，但净利润率仍低于多数行业投资者所能接受的水平，部分航空公司仍在苦苦挣扎。当前航空业净利润水平并不足以抵御未来的风险冲击。航空公司在应对激烈的市场竞争的同时，还要面对繁重的监管压力、过高的基础设施成本、以及供应链不稳定等不利因素的影响。”

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