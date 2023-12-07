人民网迪拜12月6日电 （记者任皓宇、张志文）12月6日上午，在《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）期间，来自政府、国际组织、高校、研究机构和媒体等多位代表和专家齐聚中国角，参加了由生态环境部、中国气象局、世界气象组织、亚洲开发银行和全球适应中心共同主办的主题边会“加强早期预警，提升气候变化适应能力”，推动早期预警和适应气候变化务实合作和经验共享，为落实联合国全民早期预警倡议、提升适应气候变化能力贡献智慧。

会议致辞环节由生态环境部应对气候变化司司长夏应显主持。生态环境部副部长赵英民、中国气象局副局长毕宝贵、世界气象组织主席阿卜杜拉·艾哈迈德·阿尔曼杜斯、亚洲开发银行副总裁法蒂玛·亚斯明和全球适应中心高级顾问艾德·巴斯克斯致辞。

赵英民在致辞中表示，人类是一个命运共同体，在日益紧迫的气候危机面前，各方必须立即广泛开展适应行动，提升全社会危机意识和适应气候变化的能力。他指出，中国政府高度重视应对气候变化，不断强化气候风险防范和适应气候变化行动力度，积极开展应对气候变化南南合作，支持发展中国家提高早期预警和适应气候变化能力。未来中国将积极落实《国家适应气候变化战略2035》，进一步扩大适应气候变化国际合作规模和深度，同各方一道，为推动全球实现韧性可持续发展做出积极贡献。

毕宝贵指出，近年来中国大力加强气象灾害风险管理能力建设，特别是灾害性天气气候预警工作。中国还通过预警信息发布系统为其他国家提供气象监测预报预警服务，并建立风云气象卫星国际用户防灾减灾应急保障机制，推动亚洲多灾种预警系统建设，为全球应对气候变化贡献“中国智慧”和“中国方案”。

阿卜杜拉·艾哈迈德·阿尔曼杜斯在致辞中指出，气候变化对全球的影响正在加剧，可靠的早期预警系统对适应气候变化至关重要，全球各界都应积极参与和推动联合国早期预警倡议，中国在早期预警和适应气候变化的良好实践为全球提供了重要参考。

亚洲开发银行副总裁法蒂玛·亚斯明指出全球损失损害事件急剧增加，特别是发展中国家频繁遭受气候变化不利影响。亚洲开发银行愿与中国继续加强适应气候变化方面合作，传播适应知识和实践经验，推动各方识别气候风险、提升气候韧性、实现2030可持续发展目标。

全球适应中心高级顾问巴斯克斯表示，赞赏中方在适应气候变化方面的努力，以及在"一带一路"和南南合作框架下的经验分享，早期预警是很多发展中国家的急切需求，希望未来进一步加强合作，共享知识成果，并重点关注非洲国家，为全球适应气候变化行动提供助力。

会议主旨发言环节由生态环境部国家应对气候变化战略研究和国际合作中心副主任陈志华和中国气象局科技与气候变化司副司长张兴赢共同主持。来自生态环境部、中国气象局、阿联酋气象局、亚洲开发银行、全球适应中心、中国国家气候变化专家委员会等有关专家，分别围绕适应气候变化政策实施进展、气候变化监测评估与早期预警、适应气候变化重点行动展开研讨，深入分享和展示了中国适应气候变化政策与行动、早期预警与“一带一路”倡议气象服务等方面的进展、成效和经验。

(责编：王禹蘅、常红)