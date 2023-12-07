新华社亚的斯亚贝巴12月6日电（记者汪平）由康复国际捐资建设的埃塞俄比亚阿尔法聋哑学校翻新项目5日在埃塞首都亚的斯亚贝巴举行封顶仪式。

康复国际主席张海迪在封顶仪式上致辞说，阿尔法聋哑学校在为埃塞残疾儿童提供必要的教育条件方面发挥着关键作用，是康复国际在非洲播下的一颗种子，相信有朝一日种子会长成美丽的花朵，孩子们将长大成为对社会有价值的人才。

埃塞俄比亚妇女和社会事务部国务部长胡里娅·阿里在仪式上致辞说，感谢中国政府、企业和慈善组织对埃塞弱势群体的持续援助。阿尔法聋哑学校翻新项目将有助于为埃塞聋哑儿童创造有利的学习环境。

中国驻埃塞俄比亚大使赵志远表示，中国和埃塞一样重视残疾人事业的发展，将完善残疾人社会保障和服务体系，推动残疾人事业全面发展。今年10月，中埃塞关系提升为全天候战略伙伴关系，这一战略决策必将进一步加强两国在残疾人事业方面的合作与交流。

据悉，该翻新项目由中国政府通过向康复国际捐款提供支持，由中国土木工程集团有限公司承建。项目预计明年6月完工，可为在校师生提供更好的教育学习环境。

康复国际成立于1922年，是一个跨领域、跨残疾类别的非营利国际非政府组织，致力于维护残疾人权利和促进残疾人融合发展，享有联合国经社理事会咨商地位。

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