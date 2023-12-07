新华社渥太华12月6日电（记者林威）加拿大银行（央行）6日第三次宣布将基准利率维持在当前5%的水平不变。

加拿大银行同时宣布继续维持紧缩的货币政策，保持资产负债表规模正常化。

加拿大银行说，加拿大经济增长在2023年中期陷入停滞，第三季度的国内生产总值下降了1.1%。较高的利率水平抑制了支出，过去两个季度的消费增长接近于零，经济不再处于需求过剩状态。

加拿大银行说，经济放缓正在减轻各类商品和服务价格的通胀压力。10月份的通胀率回落至3.1%。近几个月来，核心通胀指标一直在3.5%至4%之间徘徊，10月份的数据接近该范围的下限。

加拿大银行同时表示，仍担忧通胀风险并准备在必要时进一步提高利率。

新冠疫情2020年初在加拿大暴发后，加拿大银行迅速下调基准利率，从当年2月的1.75%一路下调至3月底的0.25%。2022年3月至2023年1月，加拿大银行8次宣布加息，将基准利率上调至4.5%。今年3月和4月，加拿大银行连续两次宣布维持基准利率不变，6月和7月再次加息至5%，9月和10月维持基准利率不变。

(责编：贾文婷、崔译戈)