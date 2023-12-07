人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

加拿大央行宣布继续维持基准利率不变

2023年12月07日08:58 | 来源：新华网
小字号

　　新华社渥太华12月6日电（记者林威）加拿大银行（央行）6日第三次宣布将基准利率维持在当前5%的水平不变。

　　加拿大银行同时宣布继续维持紧缩的货币政策，保持资产负债表规模正常化。

　　加拿大银行说，加拿大经济增长在2023年中期陷入停滞，第三季度的国内生产总值下降了1.1%。较高的利率水平抑制了支出，过去两个季度的消费增长接近于零，经济不再处于需求过剩状态。

　　加拿大银行说，经济放缓正在减轻各类商品和服务价格的通胀压力。10月份的通胀率回落至3.1%。近几个月来，核心通胀指标一直在3.5%至4%之间徘徊，10月份的数据接近该范围的下限。

　　加拿大银行同时表示，仍担忧通胀风险并准备在必要时进一步提高利率。

　　新冠疫情2020年初在加拿大暴发后，加拿大银行迅速下调基准利率，从当年2月的1.75%一路下调至3月底的0.25%。2022年3月至2023年1月，加拿大银行8次宣布加息，将基准利率上调至4.5%。今年3月和4月，加拿大银行连续两次宣布维持基准利率不变，6月和7月再次加息至5%，9月和10月维持基准利率不变。

(责编：贾文婷、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部