新华社昆明12月6日电 题：为高质量共建“一带一路”、深化国际文化交流贡献媒体力量——第五届世界媒体峰会（云南分会场）暨第二届大象国际传播论坛分论坛扫描

新华社记者吉哲鹏、许可、邵艺博

12月5日，第五届世界媒体峰会（云南分会场）暨第二届大象国际传播论坛四场分论坛在云南昆明举行。来自全球近30个国家和地区的80多家媒体、国际组织等机构的300余名代表齐聚春城，为高质量共建“一带一路”、讲好中国式现代化故事、深化国际文化交流建言献策，贡献智慧力量。

讲好“一带一路”故事，拓展媒体合作空间

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。讲好“一带一路”故事对于推动各国相知相近、共同发展，为世界经济增长注入新动能具有重要意义。

在“‘一带一路’媒体合作新机遇”分论坛上，新华网股份有限公司董事长储学军表示，媒体要加强沟通协作，形成多声部、多层次、多角度全媒体报道声势，共同挖掘“一带一路”新闻富矿，充分展现共建国家共同参与、共同合作、共同受益的生动画卷，为推动高质量共建“一带一路”贡献媒体力量。

共建“一带一路”源自中国，成果和机遇属于世界。

共建“一带一路”，让柬埔寨建成了拥有3600米长跑道的暹粒吴哥国际机场，拓展了柬埔寨与世界各国人民交流的通道。在“从‘有一种叫云南的生活’出发，看国际城市品牌传播”分论坛上，柬埔寨新闻社副社长坎索皮伦说：“作为媒体从业者，我们将深入报道更多‘一带一路’合作项目，进一步加深柬埔寨同包括中国在内的世界各国的理解、合作和互联互通。”

讲好中国式现代化故事，打造中国城市和企业国际形象

中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。云南是地球生物多样性展示的重要窗口，云南的实践生动诠释了中国推进现代化建设的理念。近段时间，“有一种叫云南的生活”成为彰显云南魅力的一张闪亮名片，吸引世界的目光。

分论坛上，围绕增强中国城市品牌影响力，云南省委宣传部副部长庄志强说，媒体用精彩的视频、诗意的笔触，讲述城市在中国式现代化中扮演的角色，向世界展示中国的真、善、美，为实现城市形象“破圈”“突围”发挥着重要作用。

改革开放40多年来，中国企业已经汇入世界市场的汪洋大海。“随着世界经济格局的深刻变化，中国企业需要更有效的全球传播，打造国际形象，提升国际影响，拓展国际合作，这是中国企业国际化建设的重要组成部分。”中国经济信息社董事长徐玉长在“企业国际形象传播”分论坛上说。

“企业在一定程度上反映了一个国家的硬实力和软实力。”云南白药集团股份有限公司党委书记张文学认为，企业国际品牌形象塑造可以让世界了解中国正在走的路、将要干的事，更好地感知中国、认识中国、理解中国。

讲好交流互鉴故事，深化国际文化交流

媒体是信息沟通的桥梁，是文化交流的平台，是增进各国人民情感和友谊的纽带。

在“新航程下的国际文化交流”分论坛上，斯里兰卡锡兰联合报业集团主席哈兰德拉·卡里亚瓦萨姆说，媒体要利用好迅速发展的数字通信等新媒体技术，加深不同文明间的相互理解与联系，推动文明交流互鉴。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫认为，共建“一带一路”为深化国际文化交流提供了重要平台，希望各国媒体加强合作，通过真实客观的报道传播文化理念、拉近各国人民的心灵距离。

作为边境省份，云南积极发挥民间交流的天然优势，不断拓展国际“朋友圈”。截至今年10月，云南已与37个国家缔结国际友好城市106对。

在“‘一带一路’媒体合作新机遇”分论坛上，云南省人民政府新闻办公室专职副主任赖勇表示，云南打造了一系列独具特色的对外文化交流活动，如以茶文化为主题的“美丽中国·七彩云南”走进斯里兰卡系列文化活动、以民族节庆为主题的中缅胞波狂欢节等，为推动中华文化走出去，增强中华文明传播力和影响力发挥了积极作用。

(责编：贾文婷、崔译戈)