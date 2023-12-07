11月8日，在美国中南部得克萨斯州沃思堡，大卫·绍塞多（左二）和妻子安吉拉（右一）以及他们的孩子斯凯、里弗在家中后院的草坪上练武。新华社发（田丹摄）

新华社美国沃思堡12月6日电 通讯：一个美国家庭的武术情缘

新华社记者徐剑梅 周宜兰

在美国中南部得克萨斯州沃思堡，居住着一个热爱中国武术的家庭。假若不是武术的牵线搭桥，大卫·绍塞多和妻子安吉拉的人生或许是另一番模样，不会相识、相恋、结婚，也不会拥有两个迷上功夫的酷酷小男孩。

全家一起在后院的草坪上练武，爸爸用中文从1到10喊口令却有意跳过数字9，6岁的大儿子斯凯立即用中文纠正。在被问到长大后想做什么时，斯凯回答：“加入美国武术队！”

37岁的安吉拉是杂技绸吊教练。年长一岁的绍塞多是一名飞机技师，他不满12岁学武，高中毕业后曾在嵩山少林寺待了大半年。

“那是在北京奥运会之前。”绍塞多回忆说，他要求师父用对待中国徒弟的方式“真正地训练他”，那很辛苦但也很有效。

回到美国后不久，绍塞多搬到夏威夷，他的身手在朋友和熟人中传开。2010年的一个月圆之夜，在夏威夷的一座山里，武术为一对年轻人牵上了红线。

11月8日，在美国中南部得克萨斯州沃思堡，大卫·绍塞多（左二）和妻子安吉拉（右一）以及他们的孩子斯凯、里弗在家中后院的草坪上练武。新华社发（田丹摄）

安吉拉回忆说，她和绍塞多那天聊到深夜。“我得知他不久前还在中国生活和练功夫，我很有兴趣了解他更多的经历。”

“的确！这是我让她感兴趣的第一件事。”绍塞多说，“她想了解我在中国的经历以及我在中国学到的一切。”

2014年，这对情侣一起来到中国，在山东省一所武校学习少林功夫。他们去普通人家吃饭，参观风景名胜。“那是很美好的体验。”安吉拉回忆道。

11月8日，在美国中南部得克萨斯州沃思堡，大卫·绍塞多（左下）和妻子安吉拉（右）以及他们的孩子斯凯、里弗在家中后院的草坪上练武。新华社发（田丹摄）

同是练武，夫妻各有所好。绍塞多喜欢散打的力量和对抗；安吉拉更迷恋武术套路的形式之美。但他们一致认为：习武，学的不仅是“技”，还有“神”，可以让人拥有更健康的心态。

“要获得非凡的武技，我认为必须在精神上非常坚强，并且有真正的信念……”安吉拉说，“我也想成为这样的人，我想获得这些技能，培养这种自律和耐力，这些对生活非常有帮助。”

在绍塞多看来，学武需要内外兼修，所学不仅是外在有形的一面，还有内在的精神一面，这令武术“比想象中更美”，也是他钦慕武术的一个重要原因。“练武不仅让我平静，而且以不同的、更有益的方式运用自己的能量，让我处于一种更平衡的状态。”

11月8日，在美国中南部得克萨斯州沃思堡，大卫·绍塞多（左一）和妻子安吉拉（右一）以及他们的孩子斯凯、里弗在家中后院的草坪上练武。新华社发（田丹摄）

如今，夫妻俩在家中时常利用网络视频练习武术，他们的两个孩子也耳濡目染成为小武术迷。每个周末，全家会驱车一个多小时到达拉斯市郊一家功夫学校习武。

练武，也激发了他们对中国文化的浓厚兴趣。客厅墙上悬挂着大幅水墨山水画；餐桌上摆放着中文识字积木，还有中国地图拼图和儿童中文教材。两夫妻正在教孩子学中文，计划等3岁的小儿子里弗长大些，“再到中国去，全家一起练功夫”。

“我真的希望他们成为（武术）这个大家庭的一部分……”绍塞多说，“练武时，你永远不会孤单。”

(责编：贾文婷、崔译戈)