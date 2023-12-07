人民网东京12月6日电 （许可）由中央广播电视总台主办的“何以文明”全球巡展·日本特展6日在东京正式启动。中央广播电视总台副台长邢博、日本前首相福田康夫、中国驻日本大使吴江浩、日中协会理事长濑野清水等嘉宾出席启动仪式并致辞，共同宣布正式开启“何以文明”日本特展。日本政界、学界、经济团体、媒体界等各界代表及青年代表100余人出席。

中央广播电视总台主办的“何以文明”全球巡展·日本特展在东京正式启动。人民网 蒋晓辰摄

在启动仪式上，日本前首相福田康夫首先致辞。他表示，中国是有着数千年历史的文明古国，中华文明源远流长，内涵丰富，在世界范围内都得到广泛认同，并对世界文明的发展起到了积极作用。世界各地、各民族的人民都对中国的古老文明深表敬意。期待此次特展能够向日本人民介绍更多的中华文明成果，更期待中国悠久的文明和历史文化能一直传承发展下去。

日本前首相福田康夫致辞。人民网 蒋晓辰摄

邢博副台长在致辞中表示，今年是中日和平友好条约缔结45周年，45年来中日关系取得了来之不易的发展成果。文明交流是互信的基础，中日友好的根基在民间。“何以文明”全球巡展是深化文明交流互鉴的又一创新之举，此次日本特展，将通过“思想+艺术+技术”融合传播，让大家沉浸式感受良渚、殷墟、三星堆等人类遗址的非凡魅力，触摸中华文明的蓬勃脉动。中央广播电视总台还与早稻田大学联合推出“何以文明”日本特展体验暨2024年总台春晚宣介区，扬起两国文化交流的风帆，共同驶入更广阔的文明海洋。

中央广播电视总台副台长邢博致辞。人民网 蒋晓辰摄

中国驻日本大使吴江浩在致辞中表示，此次中国中央广播电视总台举办“何以文明”全球巡展·日本特展，是一次贯通古今、促进文明互动的主题活动，相信将给大家带来别开生面的体验。吴江浩指出，两国领导人重新确认全面推进战略互惠关系的两国关系定位，为两国关系改善发展提供了重要政治引领。我们愿同日本各界一道，以两国领导人共识为指引，推动人文领域合作走深走实。

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 蒋晓辰摄

日本日中协会理事长濑野清水在致辞中表示，中华文明经历了漫长的发展并一直传承下来，希望其他各国的文明也能像中华文明一样，通过不断融合发展，共同推动人类社会进步，将人类文明提升到新高度。期待本次“何以文明”世界巡展，能为促进中华文明与世界各国文明之间的交流，推动全球文明间的对话作出积极贡献。

日本日中协会理事长濑野清水致辞。人民网 蒋晓辰摄

活动现场，邢博、吴江浩、中央广播电视总台亚太总站负责人及早稻田大学国际部参事共同启动“何以文明”日本特展体验暨2024年总台春晚宣介区。中央广播电视总台与早稻田大学联合推出为期一个月的“何以文明”日本特展体验暨2024年总台春晚宣介区，以人文交流为中日两国人民搭建互学互鉴、合作交流之桥。

嘉宾共同启动“何以文明”日本特展体验暨2024年总台春晚宣介区。人民网 蒋晓辰摄

当天活动上，中央广播电视总台还介绍了与日本放送协会（NHK）联合制作的节目《回家啦！熊猫公主香香》以及与日本吉本兴业株式会社联合推出的文化栏目《未知之城》。

嘉宾合影。人民网 蒋晓辰摄

“何以文明”全球巡展·日本特展由中央广播电视总台主办。此次日本特展是总台“何以文明”全球巡展的第8站，也是今年的收官之站。日本日中协会、日中友好协会等10余个友好团体代表、中央广播电视总台港澳台节目中心、国际传播规划局、亚太总站、创新发展研究中心、信息中心、国际交流局等相关部门负责人出席了活动。

“何以文明”全球巡展·日本特展启动仪式现场。人民网 蒋晓辰摄

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