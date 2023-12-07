本报北京12月6日电 （记者韩维正）12月6日，由人民日报海外网主办的第五届全球华人生活短视频大赛颁奖典礼在人民日报社举行。人民日报社编委委员、海外版总编辑陈贽，中国侨联副主席高峰等出席。

本届大赛以“遇见中国风”为主题，面向全球华侨华人以及在华工作学习的外国友人和留学生，累计征集超过55.4万件作品，总浏览量超过50亿次。

大赛评选出多个奖项。其中，《带你看看大美新疆》获得一等奖，《柿看中国传统色》等3件作品获得二等奖，《在中国，5G可以这么用》等5件作品获得三等奖，《法国调香师与中国花露水》等10件作品获得优秀奖。《环游魅力大湾区》《挑战中国话！赢了就来吃中餐》分获最佳剪辑奖和最佳创意奖。《我和FIRMAN的故事》等10件作品获得“一带一路”特别作品奖。抖音、梨视频、视觉中国、优酷、360快资讯·快传号获得合作伙伴奖。

中宣部、中央网信办、生态环境部、中国记协、世界互联网大会等有关负责人参加本次活动。颁奖典礼上，人民日报海外网联合生态环境部固体废物与化学品管理技术中心共同启动“无废城市 中国故事”短视频优秀案例征集活动。

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