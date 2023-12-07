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王毅分别同安哥拉外长、缅甸副总理兼外长、泰国副总理兼外长举行会谈会见

2023年12月07日00:42 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月6日电 12月6日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京分别同安哥拉外长安东尼奥、来华共同主持澜湄合作第八次外长会的缅甸副总理兼外长丹穗、来华参加澜湄合作第八次外长会的泰国副总理兼外长班比举行会谈、会见。

　　在同安东尼奥会谈时，王毅表示，在两国元首战略引领下，中安关系保持强劲发展势头，务实合作成果丰硕，为两国人民带来实实在在的利益。中方愿同安方分享中国式现代化发展经验和超大规模市场机遇，拓展务实合作，深化人文交流，促进民心相通，夯实中安友好的民意基础。

　　安东尼奥表示，安方将继续恪守一个中国原则，支持中国维护主权和领土完整。安方欢迎中国投资。

　　在会见丹穗时，王毅表示，中方愿同澜湄国家一道，办好澜湄合作第八次外长会，共商合作大计，共促区域繁荣。丹穗表示，澜湄合作第八次外长会意义重大，期待同中方密切合作，推动会议取得圆满成功。

　　王毅强调，近期中缅合作打击缅北电诈、解救被困人员取得成效，有力震慑了不法分子。双方要强化执法安全合作，彻底铲除网赌电诈毒瘤。

　　丹穗表示，缅方将坚决打击电信诈骗等跨境违法犯罪行为，与中方就此开展全面协调配合。

　　在会见班比时，王毅表示，中方将一如既往支持泰国走符合本国国情的现代化道路，支持泰国在国际舞台发挥更加重要的作用。

　　王毅表示，中方愿同泰方一道，落实领导人共识，把中泰命运共同体建设好，把各领域务实合作推进好。

　　班比表示，泰方高度重视泰中关系，坚定奉行一个中国政策，愿同中方加强战略沟通，深化务实合作。

　　双方一致同意密切配合，推动澜湄合作提质升级，造福本地区人民。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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