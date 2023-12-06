新华社首尔12月6日电（记者冯亚松 陆睿）韩国首尔高等法院6日判决韩消费者对苹果集体诉讼案二审部分胜诉，并要求苹果公司向7名原告各赔偿7万韩元（约合380元人民币）。

首尔高等法院没有接受原告关于iPhone更新旧款手机操作系统属于损坏机器或恶意程序的主张，但称“即使更新是为了防止机器电源关闭，也限制了中央处理器（CPU）或图形处理装置（GPU）等的性能”。

首尔高等法院认为，关于更新操作系统的结果和影响，苹果和消费者之间存在“相当大的”信息不对称。苹果公司没有向消费者充分说明可以选择是否安装更新，侵害了消费者的选择权并导致其产生精神损失，因此负有赔偿责任。

2018年初，韩国消费者以iPhone系统更新导致旧款手机性能下降，变相迫使用户更换新款机型为由，针对苹果韩国公司等提起集体诉讼，要求其向每人赔偿20万韩元（约合1088元人民币）。

首尔中央地方法院在今年2月的一审中判决原告败诉，理由是“很难判定iPhone的性能调节功能对用户产生负面影响。”当时，共有约6.2万名消费者参与针对苹果的集体诉讼案，其中7人不服并提出上诉。

(责编：崔越、张悦)