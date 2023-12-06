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美两党商议援乌陷僵局 泽连斯基取消视频参会

2023年12月06日19:00 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月6日电 美国国会参议院共和党议员5日在一场会议上把军援乌克兰作为筹码，要求同美国移民和边境管控议题“捆绑”，进而与民主党议员爆发激烈争吵，国会两党陷入僵局。

　　这是10月11日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者刘杰摄

　　乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基原定以视频连线方式参会，呼吁美方加快向乌提供援助。但由于会议的援乌议题被暂时搁置，泽连斯基最终取消视频参会。

　　民主党籍总统约瑟夫·拜登10月向国会申请总额1060亿美元的特别拨款，涵盖军援乌克兰和以色列、美墨边境安全等事项。按照白宫说法，目前剩余的援乌款将于年底前耗尽。

　　参议院定于当地时间6日举行表决，旨在为批准上述特别拨款请求扫除首个程序性障碍。在这一背景下，参议院5日就乌克兰危机举行闭门会议，既是对两党议员吹风、摸底，也借此机会让泽连斯基利用演讲向反对援乌的参议员“施压”。

　　福克斯新闻网援引参议院多数党领袖、民主党人查克·舒默的话报道，多名共和党参议员在当天会议中就美国边境安全议题发言，而非按照议程讨论援乌议题。

　　参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔在会上呼吁本党议员在6日表决时投反对票，以显示共和党人在边境管控改革议题上的诉求是“认真的”。

　　美联社报道，目前参议院两党争论的焦点在于是否提高在美避难申请门槛，以及对行政部门以人道主义假释为理由接纳移民的权力予以限制。

　　闭门会议结束后，多家媒体援引一些与会参议员的话报道，会议气氛紧张，火药味十足，演变为“口水战”，多名共和党参议员离席。舒默说，一名共和党参议员向一名与会情报高官“尖叫”，斥责对方从未考察过美国边境情况、对边境安全一无所知。

　　会议中途，舒默宣布泽连斯基在“最后一刻”因某些原因取消视频参会。

　　目前，参议院100个议席中的51席由民主党把持，49席属于共和党。拜登政府的拨款请求在6日表决中需要获得至少60票赞成，才能清除程序障碍。但如果共和党就加强移民和边境管控的要求没能得到满足，恐不会予以放行。

　　在共和党把持的众议院，拜登政府的拨款请求面临更艰难前景。众议院共和党籍议长迈克·约翰逊说，对乌军援必须与美国移民政策“出现变革性改变”捆绑在一起。他5日公开一封致白宫的信件，在信中要求拜登政府发布更多关于美国就乌克兰危机的战略信息，包括“美方目标”和乌克兰危机的“结局”会是什么。

　　就国会两党陷入僵局，民主党籍参议员克里斯·墨菲4日晚说，共和党人决心“劫持援乌议题”，与“美国政治中亟待解决的最艰难议题”捆绑在一起。（王逸君）

(责编：崔越、张悦)

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