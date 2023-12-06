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综述：德国经济界展望中欧物流合作新机遇

2023年12月06日18:58 | 来源：新华网
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　　新华社柏林12月6日电 综述：德国经济界展望中欧物流合作新机遇

　　新华社记者杜哲宇 单玮怡

　　共建“一带一路”倡议提出十年来，中欧物流合作取得丰硕成果。德国经济界多位人士近期在接受新华社记者采访时表示，中欧物流合作机遇多、潜力大，期待未来合作更上一层楼。

　　全球物流服务供应商DHL快递全球首席执行官蒋明燊（外文名约翰·皮尔逊）告诉记者，DHL自进入中国市场以来，始终与合作伙伴中国外运相向而行，推进合作共赢，双方的合作成为中外合作的成功典范。DHL中国业务的发展离不开中国经济的蓬勃发展、中国广阔的市场机遇以及中德双方的紧密合作。

　　蒋明燊表示，近年来，DHL快递无锡口岸的落成和无锡与欧洲货运直航的开通，推动了产业转型升级和跨境电商高质量发展。DHL将通过更加完善的航空物流服务，为当地企业开拓国际市场提供物流保障。

　　他说，DHL已在中国建立起广阔的国际快递服务网络，包括8000名员工和147个服务中心。未来DHL将结合物流领域数字化和低碳转型机遇，持续深耕中国市场，推进派送车队电气化和氢能转型，将更多绿色物流方案应用于中国。

　　德国杜伊斯堡地处欧洲中心地带，公路、铁路和水路交通发达，拥有欧洲最大的内陆港口，是重要物流枢纽。今年9月，杜伊斯堡市长泽伦·林克在2023新丝路物流论坛上说，中欧物流需求量仍处在高位，杜伊斯堡希望维护和加强对华联系，并建立更多沟通桥梁。

　　杜伊斯堡港口集团首席运营官拉尔斯·嫩豪斯接受记者采访时表示，作为共建“一带一路”项目，中欧班列迄今取得了丰硕成果。嫩豪斯说，“物流跨越国界，将不同国家的生产者与消费者联系起来”，中欧物流合作拥有光明未来，希望继续加深与中国的合作。

　　德国铁路物流运营商RTSB公司客户解决方案总监托马斯·帕莱切克说，共建“一带一路”倡议有利于中国和德国，也让所有共建国家受益。“我们对中欧班列的未来充满信心，也对中欧物流合作的未来充满信心，我们需要与合作伙伴保持紧密联系，让已经取得的成功继续保持下去。”

　　德国班列运营有限公司首席执行官马塞尔·施泰因表示，“一带一路”项目连接中欧，促进了经济发展，创造了就业机会，希望中欧物流合作取得更多新成果。

(责编：崔越、张悦)

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