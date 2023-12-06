人民网迪拜12月6日电 （记者管克江、任皓宇）12月6日，“能源转型与清洁能源开发”主题边会在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）世界气象组织展厅举行。边会由全球能源互联网发展合作组织（以下简称合作组织）和世界气象组织共同主办。

全球能源互联网发展合作组织秘书长伍萱。发展组织供图

全球能源互联网发展合作组织秘书长伍萱致辞表示，气候问题已成为全人类面临的重大挑战。破解气候危机，核心要加快能源绿色低碳转型。构建全球能源互联网为推动能源转型、应对气候变化提供系统解决方案。加快能源转型，需要各国、各领域协同，加强能源气象协同、加强技术标准协同、加强政策机制协同，凝聚广泛合力。合作组织愿与世界气象组织及有关各方一道，持续深化合作，共促全球能源清洁转型，共建绿色低碳、清洁美丽的美好世界。

中国气象局副局长毕宝贵致辞。合作组织供图

中国气象局副局长毕宝贵表示，气象与能源密切相关，极端天气气候事件影响能源供应安全，风能、太阳能等可再生能源的开发布局和调度运行也受天气气候条件等制约，推动能源气象融合发展对于加快清洁能源开发与能源转型具有重要意义。希望与各方加强沟通、深化合作，共同推动能源气象融合发展，为应对气候变化作出更大贡献。

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