新华社北京12月6日电（记者姬烨 周万鹏）瑞士洛桑时间5日，第十二届奥林匹克峰会在国际奥委会总部举行，并发布了《第十二届奥林匹克峰会公报》。

奥林匹克峰会是由奥林匹克运动核心层参加的小范围、高级别年度会议，围绕重大热点问题研讨交流，为国际奥委会决策提供建议。今年的奥林匹克峰会主要讨论奥林匹克运动的团结使命、奥运会、电子竞技、数字化、反兴奋剂、运动员保护等议题。国家体育总局局长、中国奥委会主席高志丹、美国奥委会主席赛克斯作为仅有的两个国家奥委会代表出席了本届峰会。

11月，第78届联合国大会通过了2024年巴黎奥运会和残奥会奥林匹克休战决议。本届峰会公报对所有支持休战决议的联合国会员国表示了感谢。同时，本届峰会与会代表认为，当前世界形势十分严峻，战争和冲突频发。他们对无辜的受害者及其家属表达深切同情，同时希望和平解决争端。

公报称，峰会各方代表一致认为，巴黎奥运会将成为和平和团结的象征。作为从始至终贯彻《奥林匹克2020议程》的一届奥运会，巴黎奥运会将更年轻、更包容、更城市化、更可持续，将历史上首次实现男女平等，男女参赛配额比例各为50%。

夏季项目国际单项体育联合会代表要求国际奥委会宣布那些已经或即将获得参赛资格的中立个人运动员有资格参加巴黎奥运会，同时也要求国际奥委会尽快明确中立个人运动员晋级奥运的程序。夏季项目国际单项体育联合会代表介绍说，俄罗斯和白俄罗斯的中立个人运动员在严格遵守国际奥委会制定的参赛规则的前提下，已经在国际赛场参加了许多赛事，而且绝大多数赛事没有出现任何意外情况。

国家和地区奥委会的洲际组织代表和国家/地区奥委会协会主席支持上述提议。国际奥委会运动员委员会主席也对这一提议表示赞赏，指出全球绝大多数运动员普遍认为运动员不应因其所在国家政府的行为而受惩罚，随着巴黎奥运会的临近，运动员各界也欢迎国际奥委会明确中立个人运动员可否参加本届奥运会。

国际奥委会重申之前的立场没有改变，且只有在现有的严格条件下，中立个人运动员参加奥运会的情况才可能发生。虽然国际奥委会已暂停俄罗斯奥委会资格，但这并不影响中立个人运动员参加奥运会，这在之前也有不少先例。

今年3月，国际奥委会向国际单项体育联合会和国际大赛组委会建议，俄罗斯、白俄罗斯运动员以中立个人的身份重返国际赛场，并对运动员的中立个人身份、遵守反兴奋剂规则等问题提出了六点建议。

此前，国际奥委会表示将在“适当的时候”确认这两国运动员能否以中立个人的身份参加巴黎奥运会。

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