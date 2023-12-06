新华社北京12月6日电 12月6日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话。

布林肯感谢王毅赴美国驻华使馆吊唁美国前国务卿基辛格逝世。王毅说，基辛格博士始终主张中美两个大国应当相互尊重、共同演进，履行应尽的国际责任，多次强调美方应充分理解台湾问题对中方的重要性，他留下的外交遗产值得后人弘扬和发展。

王毅表示，习近平主席同拜登总统在旧金山成功会晤，确定了面向未来的“旧金山愿景”，具有里程碑意义。当前双方的重要任务就是延续旧金山会晤积极效应，把两国元首的共识落到实处，巩固中美关系企稳势头，推动中美关系朝着健康、稳定、可持续的方向改善发展。这是中美共同利益所系，也是两个大国责任所在。

王毅再次强调了中方在台湾问题上的严正立场，要求美方不得干涉中国内政、不得支持纵容任何“台独”势力。

双方就巴以冲突交换了意见，同意就中东局势保持沟通。王毅表示，当务之急是尽快停火止战。在战争与和平的十字路口，大国尤要坚守公平正义，秉持客观公正，展现冷静理性，全力推动局势降温，防止更大规模的人道主义灾难。任何解决当前加沙危机的办法都不能悖离“两国方案”，任何涉及巴勒斯坦前途的安排都必须反映巴勒斯坦人民的意愿。中方认为，解决之道的核心是尊重巴勒斯坦的建国权和自决权，体现“巴人所有、巴人主导、巴人治巴”。中方愿同各方一道，为此做出努力。

布林肯介绍了近期访问中东的情况和美方对局势发展的看法，赞同应落实“两国方案”。

(责编：胡永秋、杨光宇)