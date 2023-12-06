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世界气象组织报告：2011年至2020年是有记录以来最热十年

2023年12月06日16:39 | 来源：新华网
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　　新华社迪拜12月5日电 世界气象组织5日发布《2011-2020全球气候：气候变化加速的十年》报告，指出2011年至2020年是有记录以来最热的十年。

　　报告指出，2011年至2020年气候变化速度惊人，是有记录以来最热的十年。在这十年间，温室气体浓度持续上升，推动陆地和海洋温度达到创纪录新高，加速了冰川融化和海平面上升。在2011年至2020年间，南极大陆冰盖冰量损失比2001年至2010年增加近75%。如果这一趋势持续下去，可能会进一步危及低洼沿海国家和地区。

　　“自20世纪90年代以来，每一个十年都比前一个十年更热，而且没有看到这一趋势有逆转的迹象。”世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯在同日发布的一份声明中说：“人类活动排放的温室气体是造成气候变化的主要原因。我们必须把减少温室气体排放作为保护地球的首要任务，以防止气候变化失控。”

　　报告指出，这十年间极端天气事件对粮食安全带来破坏性影响，造成人员流离失所，阻碍了国家发展和实现联合国可持续发展目标的进程。不过，天气预报、早期预警以及协同灾害管理和反应方面的改进发挥了重要作用，尽管经济损失有所增加，但极端天气事件造成的人员伤亡有所减少。

　　报告说，2011年至2020年间，公共和私人气候融资几乎翻了一番，但这远远不够，要实现《巴黎协定》设定的升温幅度控制目标，需要采取更加雄心勃勃的气候行动。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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