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专访：发达国家的“脱口秀”已经结束——访马拉维能源部部长马托拉

2023年12月06日16:21 | 来源：新华网
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　　新华社迪拜12月5日电 专访：发达国家的“脱口秀”已经结束——访马拉维能源部部长马托拉

　　新华社记者郭爽 邰背平 陈梦阳

　　“发达国家的‘脱口秀’现在已经结束，是时候履行我们签署的协议了。”正在阿联酋迪拜参加《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会的马拉维能源部部长易卜拉欣·马托拉5日接受新华社记者专访时说。

　　“应对气候变化需要全世界共同行动”，“我们应以行动为本，而非口头承诺”。马托拉敦促发达国家尽快履行承诺，承担气候变化的历史责任。

　　马拉维地处非洲南部，是一个低收入国家，受极端天气不利影响非常严重，很容易受到旱灾和洪灾等自然灾害的影响。

　　马托拉说：“我们（发展中国家）是受损方，破坏者（发达国家）理应进行赔偿，让发展中国家也得到发展，这样所有人才能共同前进，不应让任何人落在后面。”

　　数据显示，过去50年里，马拉维经历了至少19次特大洪水和7次干旱，且这些事件发生的频率、强度和范围逐年增加。2015年的严重洪灾导致马拉维约30万人流离失所；2016年至2017年，马拉维旱灾导致约1800万人口中的三分之一急需粮食援助；2018年至2019年的暴雨导致约9万人背井离乡。

　　多年来，中国一直积极推动和开展与马拉维的合作，支持马拉维当地社区降低灾害风险。马托拉说：“感谢中国政府的支持和中国开展的崇高事业。”

　　马托拉表示，“我们需要共同努力，在（应对气候变化）这段旅程中共同前进，（解决全球问题）离不开全球协力”，“我们需要用中国的方法来解决问题”。（参与记者：罗晨、苏小坡、王燕、王东震、余福卿）

(责编：贾文婷、崔译戈)

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