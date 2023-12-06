新华社耶路撒冷/拉姆安拉12月5日电 （国际观察）以军攻击升级 加沙人道危机加剧

新华社记者张天朗 吕迎旭 柳伟建

自以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）12月1日在加沙地带重新交火后，以军不断加大军事打击力度，并从2日开始在加沙地带南部展开作战行动。以军5日表示，在加沙地带的地面行动已经进入“第三阶段”。

连日来，加沙地带伤亡人数不断上升，救援通道受阻，人道主义危机进一步加剧。当务之急是推动冲突双方通过和谈早日实现全面持久停火，切实保护平民安全，缓解加沙人道危机。

攻势将扩大到“加沙地带所有地区”

恢复交火以来，以军在加沙地带的军事行动规模不断扩大。以色列总理内塔尼亚胡2日表示，他已指示以军“以越来越激烈的程度”恢复战斗。

以色列国防军总参谋长哈莱维3日表示，以军2日开始在加沙地带南部展开作战行动，同时“将继续确保在加沙地带北部取得的成果”。以军发言人哈加里3日说，以军正将地面攻势扩大到“加沙地带所有地区”。

据巴勒斯坦媒体4日报道，以军当天下午开始对加沙南部城市汗尤尼斯发动密集空袭，并同当地巴勒斯坦武装人员发生激烈冲突。据以色列媒体报道，以军方认为哈马斯领导人目前藏身于汗尤尼斯。5日晚，以军宣布已进入汗尤尼斯中心地带，并与武装人员进行了“地面行动以来最激烈”的交火。按哈莱维的说法，以军在加沙地带的地面行动已经进入“第三阶段”。

同时，以军在加沙地带北部的军事行动仍在继续。以军5日宣布包围了位于北部的杰巴利耶难民营。

据以军估算，其近期军事行动已打死哈马斯武装人员5000多人，而哈马斯总共有约2.5万名武装人员。分析认为，以方远未实现其反复强调的“消灭哈马斯”的目标，这是以色列在停火结束后迅速扩大行动规模的重要原因。

另外，耶路撒冷11月30日发生枪击事件，造成包括两名枪手在内的6人死亡。哈马斯随后宣称对此负责。有分析说，这起事件也在一定程度上推动以色列在停火结束后对哈马斯采取更强硬的打击。

据美国有线电视新闻网报道，美国政府高级官员表示，他们预计以色列在加沙地带的军事行动可能将持续到2024年1月。

“加沙局势每小时都在恶化”

巴以恢复交火后，联合国人道主义工作人员表示将继续为有需要的人提供帮助。他们说，加沙地带饱受战火蹂躏，“没有一个安全的地方可以免受袭击”。

“加沙局势每小时都在恶化。各地都在频繁地遭受轰炸，包括汗尤尼斯和拉法等南部地区。”联合国网站5日援引世界卫生组织驻巴勒斯坦被占领土代表皮佩尔科恩的话说。

巴勒斯坦电视台4日报道，以色列军队当天下午对加沙城的两所学校发动空袭，造成至少50人死亡。2日，以军对加沙地带北部杰巴利耶难民营发动空袭，造成至少100人死亡。

此前为期一周的人道主义停火让燃料、食物和水等物资得以进入加沙地带，在一定程度上缓解了当地民众的燃眉之急。然而，恢复交火后，加沙民众的处境每况愈下。随着冬季和雨季到来，加沙地带无家可归者的生存状况将越发艰难。

汗尤尼斯居民亚辛·加拉的家已被炸毁，但他没有前往临时避难所，因为“避难所人满为患，条件非常差，缺乏水、电和卫生等基本服务”。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处5日表示，自10月7日以来，加沙地带已有近190万人流离失所，占加沙人口的85%以上。

与此同时，加沙的医疗设施近乎瘫痪。世卫组织在4日晚说，加沙南部平民收到疏散命令并被迫搬迁，越来越多的人集中在较小区域，而这些地区仍在运营的医院缺乏燃料、药品、食物、水和医务工作者。加沙地带仍在运营医院的数量已从巴以新一轮冲突爆发前的36家减少到18家。

联合国世界粮食计划署5日发表声明说，恢复交火只会加剧灾难性的危机，让加沙平民更加不堪重负。

实现真正的人道主义停火至关重要

在巴以双方激烈交火的同时，国际社会呼吁停火止战的声音愈加强烈。

“冲突卷土重来恰恰表明，实现真正的人道主义停火多么重要。”联合国秘书长古特雷斯表示。

联合国大会主席弗朗西斯在社交媒体发文，对冲突再起表示“震惊和悲痛”。他呼吁实现更长期的人道主义停火，无条件释放所有被扣押人员，以及畅通无阻地向巴勒斯坦提供人道主义援助。

5日，第44届海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）首脑会议在卡塔尔首都多哈举行。会议通过多哈宣言，呼吁立即在加沙地带恢复人道主义休战，以实现全面和可持续的停火，并确保所有人道主义援助物资进入加沙地带。卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆在会议开幕致辞中谴责以色列的军事行动，并呼吁在巴以地区实现全面和持久的停火。

事实一再证明，武力无法赢得持久和平。更多的平民伤亡只会制造更多仇恨，加速下一场冲突的到来。停火止战的大目标不能改变，保护平民的大原则不能背弃。国际社会特别是在巴以问题上有影响力的国家需要切实发挥负责任作用，为实现巴以和平共处和中东长治久安作出不懈努力。

(责编：贾文婷、崔译戈)