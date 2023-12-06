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欧盟批准12亿欧元援助计划支持云计算及边缘计算

2023年12月06日15:57 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔12月5日电（记者张兆卿）欧盟委员会5日批准一项12亿欧元的国家援助计划，以支持欧洲先进云计算和边缘计算技术的研究、开发和首次工业部署。

　　根据欧盟委员会当天发布的公报，该计划名为“欧洲共同利益重要计划——下一代云基础设施和服务”，由法国、德国、匈牙利、意大利、荷兰、波兰、西班牙7个欧盟国家共同发起，包括法国源讯公司、德国西门子公司、西班牙电信公司等19家企业承担的19个高度创新项目。

　　公报说，上述7个国家将提供高达12亿欧元的公共资金，预计将撬动14亿欧元的私人投资。该计划涉及开发一个可互操作和开放访问的欧洲数据处理生态系统，有关创新项目将推动欧洲的数字化和绿色转型。

　　公报还说，该计划为欧盟“欧洲共同利益重要计划”在云计算及边缘计算领域的首个援助计划，至少将创造约1000个高素质人才就业岗位，相关项目进入商业化运营阶段后还将创造更多就业。

　　欧盟委员会官网显示，欧盟此前已在“欧洲共同利益重要计划”框架内批准多个国家援助计划，涉及电池、氢能、微电子等领域。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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