新华社北京12月6日电 以色列情报官员说，以方从巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员处所获文件显示，哈马斯10月7日对以色列境内目标发起的袭击经过多年准备，计划详尽。

这是10月10日在加沙城拍摄的向以色列发射的火箭弹。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

法新社5日援引不愿公开姓名的以色列情报官员的话报道，以色列与哈马斯冲突爆发后，以方获得大量文件。这些存在于巴方武装人员手机、计算机、摄像机、定位器、地图、笔记本等物品内的信息显示，哈马斯在如何袭击以色列境内目标上“计划了多年”。

据法新社报道，新一轮冲突爆发后，以方再次启用“阿姆沙特组织”。以色列在1973年赎罪日战争后创建这一军事情报组织，其任务为分析海量阿拉伯语文件和破译电子资料。这一组织后来被多次启用。

以色列情报官员说，以方所获信息显示，巴方武装人员有一整套“作战计划”“最令人震惊之处在于其详细程度和准备就绪状态”。

这张以色列国防军12月3日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带进行军事行动。新华社发

按以方情报官员说法，巴方武装人员被指派不同任务，收到相应详细方案和所需武器清单。在一些被以军打死的巴方武装人员身上，以军找到遇袭以色列集体农庄的卫星图像。巴方武装人员还存有遭袭的以色列纳哈勒奥兹军事哨所的手绘图。

部分资料与10月7日袭击无关，但被认定具有高度军事价值，如一份加沙地带南部的地图列出了以方先前不知道的哈马斯军事设施。

据法新社报道，以色列“阿姆沙特组织”还获得了哈马斯在加沙地带地道的影像，部分地道的宽度和高度足够让车辆通行。一名以方情报官员说，整个加沙地带地下有大量地道，哈马斯可在其中藏匿被扣押人员。

此前，美国《纽约时报》1日报道，以色列早在一年前就获得了一份哈马斯计划发动类似于10月7日袭击的详细方案，但仅把相关内容视作为哈马斯的“想象场景”，未予认真对待。（陈立希）

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