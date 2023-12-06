新华社海牙12月5日电 专访：中国扩大免签政策给荷中旅游业带来积极影响——访荷兰旅游局形象大使盖比

新华社记者王湘江

荷兰旅游局形象大使、羊角村村长盖比日前接受新华社记者专访时表示，中国宣布试行扩大单方面免签国家范围，将让更多荷兰人有机会前往中国，给荷中两国旅游业带来积极影响。

中国日前宣布决定试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策。

“我很高兴中国出台新的签证政策，我的荷兰朋友们都在热烈谈论这件事，”盖比对记者说，“他们期待去中国，相信他们会爱上中国。”

她表示，中国不仅有美丽的自然风景，也有丰富的人文资源，有太多值得外国游客亲身体验、细细品味的旅游目的地。

她认为，这一政策将吸引更多外国游客前往中国，使中国旅游业受益。更多荷兰人将前往中国，与中国建立起文化和经济联系，这将带动更多中国人想要深入了解荷兰，有助于荷兰乃至欧洲旅游业复苏。她的家乡羊角村也会迎来更多中国游客。

盖比说，出于对中国文化的热爱和工作需要，她经常到中国旅行，每次到中国都有新发现。她与记者分享近期去江苏、陕西、河北和安徽等地旅行的经历，特别是她发现的一些新目的地，如黄山市西溪南村。

盖比还分享了自己在中国了解茶文化、学习烹饪、体验农活等经历。她说，旅游不仅是欣赏美景，也有助于促进人与人的联系以及人与自然的和谐相处。

羊角村位于荷兰东北部上艾瑟尔省，是风景如画的水乡。近年来，羊角村吸引了越来越多的中国游客。荷兰旅游局数据显示，首都阿姆斯特丹是最受中国游客欢迎的目的地，其次便是羊角村。

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