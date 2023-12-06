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中方在联大严正回应有关国家涉南海问题错误言论

2023年12月06日14:25 | 来源：新华网
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　　新华社联合国12月5日电 中国常驻联合国副代表耿爽5日在第78届联大“海洋和海洋法”议题下发言，严正回应有关国家涉南海问题错误言论。

　　耿爽说，个别国家代表发言提到南海问题。联大本不是讨论南海问题的合适场合，但对于有关错误言论，中方必须作出严正回应。

　　耿爽指出，中国在南海的领土主权和海洋权益是在长期历史过程中形成的，为中国历届政府所坚持，符合包括《联合国宪章》《联合国海洋法公约》在内的国际法。中国尊重各国依据国际法在南海享有的航行自由，但坚决反对任何国家以此为名，损害中方主权和安全利益。

　　耿爽强调，南海仲裁案系菲律宾单方面提起，仲裁庭越权管辖，枉法裁判。中方不接受、不参与仲裁，不接受、不承认所谓裁决，也不接受任何基于该裁决的主张和行动。处理南海问题，谈判协商是现实有效途径。

　　耿爽说，仁爱礁历来是中国南沙群岛的一部分。中方坚决反对菲律宾近期的侵权挑衅行径，采取必要措施维护自身领土主权，同时致力于通过对话协商妥善处理问题，愿就管控仁爱礁局势与菲方进行商谈。

　　耿爽表示，近年来，中国和东盟国家积极推进“南海行为准则”磋商，不断取得阶段性进展。中国将同包括菲律宾在内的东盟国家一道，加强对话，排除干扰，继续全面有效落实《南海各方行为宣言》，推动早日达成“准则”，共同维护南海和平稳定。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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