人民网迪拜12月6日电 （记者张志文）12月5日，在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）“中国碳捕集利用与封存新进展”和“第三届碳中和国际实践大会”主题边会上，中国石化发布了二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）全产业链示范成果暨首个《助力“一带一路”十年履责报告》。

二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS），是指通过从工业排放源中捕集二氧化碳并加以利用或注入地质构造封存，以实现二氧化碳减排的过程。2022年，中国石化“齐鲁石化—胜利油田百万吨级CCUS项目”正式注气运行，标志着中国CCUS产业开始进入技术示范中后段——成熟的商业化运营。该项目是中国首个百万吨级CCUS项目，每年可减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵，对搭建“人工碳循环”模式具有重要意义，为中国大规模开展CCUS项目建设提供更丰富的工程实践经验和技术数据。随后，中国石化与壳牌、中国宝武、巴斯夫在上海签署合作谅解备忘录，四方将开展合作研究，在华东地区共同启动中国首个开放式千万吨级CCUS项目，为华东地区现有产业脱碳，打造低碳产品供应链。

在位于COP28中国角的这套百万吨级碳捕捉利用与封存模型前，土耳其生命气候与能源公司总经理拉马丹·阿斯兰和同事认真观看。他对人民网记者表示，中国在能源发展方面走在世界前列，在碳捕捉利用与封存等新兴技术领域也处在世界领先位置，土耳其企业希望在这方面与中国企业加强合作。

在COP28期间，中国石化于阿联酋迪拜会议现场再次发布《助力“一带一路”十年履责报告》，从能源合作、环境保护、文化融合、增进福祉四个方面系统披露了中国石化在共建“一带一路”历程中全面履行经济、环境和社会责任，为共建国家可持续发展所作出的贡献。

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